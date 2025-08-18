個人騷開鑼 新CEO偕鏡仔捧場 呂爵安棟篤笑自嘲 羅家英爆愛放屁

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

呂爵安身穿黑色長袍，面戴樹枝造型設計的配飾登場，一口氣唱出多首歌為演唱會掀序幕，之後與舞蹈員興奮跳唱，炒熱全場氣氛。他之後換上僧侶袍化身為「兒登大師」，手持塵拂出場，自稱「祓教」話事人大講棟篤笑，自嘲登上網上「難聽歌手俱樂部」，幸好柳應廷和張天賦亦是俱樂部會員。他自覺影相一笑就爆牙肉，笑言：「現在我已變得不茍言笑，成熟穩重。人會變，月會圓，但都唔敢似Jer（柳應廷）塊面咁圓。」

笑稱胞妹多廣告 等退休

呂爵安稱成長會伴隨好多煩惱與麻煩，只要領略「祓經」三大經文：「做乜諗嘢、關你諗事，以及來都來了，人生好多煩惱都可以消除。」他大爆胞妹「小如豬」在社交平台有好多廣告，收入比自己多，身為哥哥的他可等退休。他之後稱要向粉絲講「祓經」，隨即介紹嘉賓羅家英（家英哥）出場，兩人以師徒相稱，家英哥一上台，便用塵拂向呂爵安身上輕掃，重提當年去台灣拍ViuTV綜藝節目結緣，連環爆料說：「當年同呂爵安去台灣，佢好喜歡冲涼，佢除衫後，還有一個女仔坐在我們旁邊，我雙手放上頭，呂爵安就將手放在……我又喜歡叫他『缽缽』，因為他經常放屁。」引得全場爆笑。呂爵安笑言擔心被前輩繼續爆料，叫全場觀眾祝福家英哥身體健康，家英哥祝呂爵安紅遍全球，最後合唱《西遊記大結局之仙履奇緣》插曲《Only You》。

第二名嘉賓是來自馬來西亞的創作男歌手菲道爾，他透露第二次來港，提議跟呂爵安合作，他負責作曲，呂爵安填詞。呂爵安聞言即說自己填詞不在行，只識填髒話，又乘機教菲道爾廣東話講「祓你」，補充笑說是淨化意思非髒話，嚇得菲道爾以為是演唱會主題。呂爵安形容邀請菲道爾擔任嘉賓很榮幸，成功「自肥」，「向來很喜歡他的作品，playlist好多都是他的歌」。

續做自己 謝身邊人不離不棄

演唱會尾段，穿西裝的呂爵安大騷琴技，與多名兒童樂手合作，演繹多首慢歌。日前他在社交網預告會現身觀眾席，與粉絲合唱製造彩蛋。安歌環節，呂爵安突現身觀眾通道，不少粉絲衝前爭相拍照，他邊唱邊與粉絲近距離接觸，還邀請幾名女粉絲，輪流跟他合唱。

呂爵安表示演唱會主題講成長，同時亦希望能保留一份童真，感性地分享心底話：「自上次演唱會後，這兩年發生很多事，個天似逼我去成長、逼我改變，大家有些見到，見不到的有更多。開心遇到身邊有愛和惜我的人，包括在座每一位，衷心多謝大家對我不離不棄，更無條件和誇張地愛惜及支持。我會繼續做自己認為對的事，繼續行我的人生路，不斷去探索同摸索，無論未來面對任何階段、難關、挑戰抑或開心，都希望有你們陪我一齊行。大楷E是由好多細楷e組成，細e是不會消失，日後只會變得更成熟和更好。」

