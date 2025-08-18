明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

個人騷開鑼 新CEO偕鏡仔捧場 呂爵安棟篤笑自嘲 羅家英爆愛放屁

呂爵安《e to E》演唱會揭幕 黑袍配樹枝遮面造型神秘登場

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）相隔兩年再開個人演唱會，前晚假亞洲國際博覽館舉行一連3場《呂爵安 LUI "e to E" LIVE 2025》。開騷前，大批爵屎（粉絲暱稱）聚集場館應援區打卡，近千粉絲亮燈牌影大合照，齊聲叫口號隔空造勢。除阮小儀、吳啟洋和許寶恆捧場，還有MIRROR隊友柳應廷（Jer）、李駿傑、盧瀚霆、邱士縉聯同MakerVille新任行政總裁金廣誠現身支持，金廣誠履新不久，即為演唱會擔任出品人。呂爵安除勁歌熱舞，還化身「兒登大師」向粉絲講「祓教」，「師父」羅家英大爆秘聞，暱稱徒弟「缽缽」，因呂爵安經常放屁。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

呂爵安身穿黑色長袍，面戴樹枝造型設計的配飾登場，一口氣唱出多首歌為演唱會掀序幕，之後與舞蹈員興奮跳唱，炒熱全場氣氛。他之後換上僧侶袍化身為「兒登大師」，手持塵拂出場，自稱「祓教」話事人大講棟篤笑，自嘲登上網上「難聽歌手俱樂部」，幸好柳應廷和張天賦亦是俱樂部會員。他自覺影相一笑就爆牙肉，笑言：「現在我已變得不茍言笑，成熟穩重。人會變，月會圓，但都唔敢似Jer（柳應廷）塊面咁圓。」

笑稱胞妹多廣告 等退休

呂爵安稱成長會伴隨好多煩惱與麻煩，只要領略「祓經」三大經文：「做乜諗嘢、關你諗事，以及來都來了，人生好多煩惱都可以消除。」他大爆胞妹「小如豬」在社交平台有好多廣告，收入比自己多，身為哥哥的他可等退休。他之後稱要向粉絲講「祓經」，隨即介紹嘉賓羅家英（家英哥）出場，兩人以師徒相稱，家英哥一上台，便用塵拂向呂爵安身上輕掃，重提當年去台灣拍ViuTV綜藝節目結緣，連環爆料說：「當年同呂爵安去台灣，佢好喜歡冲涼，佢除衫後，還有一個女仔坐在我們旁邊，我雙手放上頭，呂爵安就將手放在……我又喜歡叫他『缽缽』，因為他經常放屁。」引得全場爆笑。呂爵安笑言擔心被前輩繼續爆料，叫全場觀眾祝福家英哥身體健康，家英哥祝呂爵安紅遍全球，最後合唱《西遊記大結局之仙履奇緣》插曲《Only You》。

第二名嘉賓是來自馬來西亞的創作男歌手菲道爾，他透露第二次來港，提議跟呂爵安合作，他負責作曲，呂爵安填詞。呂爵安聞言即說自己填詞不在行，只識填髒話，又乘機教菲道爾廣東話講「祓你」，補充笑說是淨化意思非髒話，嚇得菲道爾以為是演唱會主題。呂爵安形容邀請菲道爾擔任嘉賓很榮幸，成功「自肥」，「向來很喜歡他的作品，playlist好多都是他的歌」。

續做自己 謝身邊人不離不棄

演唱會尾段，穿西裝的呂爵安大騷琴技，與多名兒童樂手合作，演繹多首慢歌。日前他在社交網預告會現身觀眾席，與粉絲合唱製造彩蛋。安歌環節，呂爵安突現身觀眾通道，不少粉絲衝前爭相拍照，他邊唱邊與粉絲近距離接觸，還邀請幾名女粉絲，輪流跟他合唱。

呂爵安表示演唱會主題講成長，同時亦希望能保留一份童真，感性地分享心底話：「自上次演唱會後，這兩年發生很多事，個天似逼我去成長、逼我改變，大家有些見到，見不到的有更多。開心遇到身邊有愛和惜我的人，包括在座每一位，衷心多謝大家對我不離不棄，更無條件和誇張地愛惜及支持。我會繼續做自己認為對的事，繼續行我的人生路，不斷去探索同摸索，無論未來面對任何階段、難關、挑戰抑或開心，都希望有你們陪我一齊行。大楷E是由好多細楷e組成，細e是不會消失，日後只會變得更成熟和更好。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕菲道爾 羅家英 呂爵安（Edan）

上 / 下一篇新聞