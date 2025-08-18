明報新聞網
娛樂

疑不滿廿四味李凱賢借陳子聰過橋 何超儀鬧爆攞好處要適可而止

【明報專訊】何超儀（何超）早前辭演在台東舉行的音樂會，稱丈夫陳子聰健康出問題，要陪對方到美國動手術。何超儀為免外間就陳子聰病情多揣測發聲明，透露老公的手術部位鄰近心臟，公開事件希望外界給予陳子聰空間，讓他靜心休養。日前廿四味成員李凱賢（Brian）出席活動，被傳媒問及隊友陳子聰病况？他透露陳子聰手術順利，正在休養，至於什麼病和何時回港則不知情，並提及廿四味計劃年底開騷，相信陳子聰屆時應該可以參與。

何超儀前晚在社交平台疑斥李凱賢向外界透露有關陳子聰的情况有宣傳之嫌，不開名鬧爆：「夠啦喂，朋友這兩個字，從來不是可以任用的通行證，兄弟也不代表可以讓你予取予攜，攞好處也要適可而止。有些事，不關己的，便不要參一腳進來，既然不清楚，哪又何必要多講，講一句no comment，問番當事人有幾難，何必話唔講又講。大家做生意，你要宣傳，我明白，但請顧及朋友感受，尤其是那個是你口中病重的兄弟。我看到你一句說我們12月才回來，我實在驚訝，原來你知道的比主診醫生還多，但感恩上天，我們不用等到12月，我們現已啟程回香港，但你一句話，累得我們要向幾多人交代、解釋，拚命拉住那些投資者後腿說：we are still here，唔好走啊，唔使等到12月㗎。好兄弟，下次要宣傳，請不要找心臟有病的朋友來過橋，他心血少，唔激得。也勞煩下次廣播我們的事前，可否打個電話來問一句先，無謂搞到大家以後WhatsApp前都要簽NDA（保密協議）啊。」還Hashtag「本來無一物何處惹塵埃」。不過何超儀昨日已刪文，李凱賢則在社交平台上載做運動的照片，未有回應。

娛樂組

