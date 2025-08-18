葉萱再受訪談攝理教 播方力申求婚片勉勵受害者

葉萱節目中重提《以神之名：信仰的背叛》播出後備受攻擊，她忍不住淚水說：「如果我在鏡頭前落淚，一定會遭人閒言閒語，說我是在演戲什麼的……」網民不停批評她「太笨才加入邪教」、「想紅才上Netflix的節目」，甚至指她亂搞男女關係，葉萱稱能承受無理指摘，但因影響到家人，令她十分內疚，「我從沒想過承認自己受害，並把這件事公諸於世會招來這麼多批評和謾罵」。節目播出後，葉萱在社交平台限時動態以英文寫道：「現在真的一切都結束了，我已繼續前進，過着與JMS（韓國攝理教）無關的生活。謝謝大家支持和祝福，希望所有為真理發聲、為正義而戰的人，都能找到和平與幸福。」

今年初葉萱到韓國聽取鄭明析的判決，當時她說：「事情總算結束了，判有期徒刑17年，跟我過去10年來的痛苦，以及這段難熬的抗戰相比，坦白說稱不上是什麼補償，但至少從此以後，不會再有受害者了。」

