明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

葉萱再受訪談攝理教 播方力申求婚片勉勵受害者

【明報專訊】方力申今年2月跟藝術家葉萱（Maple）在美國結婚，6月公布榮升爸爸。葉萱跟方力申拍拖時曾接受Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》訪問，以性侵受害者身分揭露韓國攝理教教主鄭明析的惡行，引起迴響。Netflix日前播出新一輯紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》，葉萱在第三四集受訪，她的個案尾段播出今年2月方力申於洛杉磯向她求婚的片段，她說：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」

葉萱節目中重提《以神之名：信仰的背叛》播出後備受攻擊，她忍不住淚水說：「如果我在鏡頭前落淚，一定會遭人閒言閒語，說我是在演戲什麼的……」網民不停批評她「太笨才加入邪教」、「想紅才上Netflix的節目」，甚至指她亂搞男女關係，葉萱稱能承受無理指摘，但因影響到家人，令她十分內疚，「我從沒想過承認自己受害，並把這件事公諸於世會招來這麼多批評和謾罵」。節目播出後，葉萱在社交平台限時動態以英文寫道：「現在真的一切都結束了，我已繼續前進，過着與JMS（韓國攝理教）無關的生活。謝謝大家支持和祝福，希望所有為真理發聲、為正義而戰的人，都能找到和平與幸福。」

今年初葉萱到韓國聽取鄭明析的判決，當時她說：「事情總算結束了，判有期徒刑17年，跟我過去10年來的痛苦，以及這段難熬的抗戰相比，坦白說稱不上是什麼補償，但至少從此以後，不會再有受害者了。」

娛樂組

上 / 下一篇新聞