明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

港姐瞓身表演拉票 陳詠詩文雅儀率先獲獎

【明報專訊】《2025香港小姐競選決賽》14名候選港姐昨日出席拉票活動，出盡渾身解數表演才藝，③蔡華英和⑧岳凡荻瞓身施展舞技，出奇招獻唱二次創作歌的⑪梁倩萱和唱日文歌的⑬袁文靜，不敵表演體操的大熱⑨陳詠詩及耍太極的⑩文雅儀，二人同奪「現場觀眾最喜愛佳麗」，師姐劉穎鏇、宋宛穎、梁凱晴及莊子璇頒獎。

籲師妹吃東西多休息

問到劉穎鏇可有心水佳麗？她稱特別留意④莫凡、陳詠詩及⑭何詠多，「莫凡是因為她的身高，見到陳詠詩才藝表演時全程保持笑容很親切，何詠多是因在節目中見到她很可愛和好真」。宋宛穎表示心水佳麗是蔡華英與陳詠詩，因看到二人的表演都十分高難度，加上充滿笑容，突出各自優點。問到可有貼士給予師妹？劉穎鏇表示一定要食嘢，「我的意思是騷前要吸收多點糖分補充體力，開騷前食也不會立即浮現出來，記得當年自己不夠膽食嘢好攰，所以真的要記得補充體能」。宋宛穎寄語師妹有時間記得睡多點，因為到了決賽前日夜練習，睡覺好奢侈。

陳詠詩表示從小練藝術體操，之後成為運動員，20歲退役，所以都要花時間排練，很滿意自己的表現，預告決賽當晚也會表演體操，會有不同的感覺呈現出來。師姐宋宛穎睇好大讚有笑容，陳詠詩說：「我一向鍾意笑，希望大家見到我笑會開心，傳遞到正能量。」

梁倩萱獻唱跟自己英文名同名的歌曲《Barbie Girl》，配上她創作歌詞，表示創作了兩小時完成，自詡歌詞洗腦，「其實本身不擅長唱歌，但難得上台，想表現自己的特色，便選擇唱同名歌曲，希望大家記得我」。袁文靜表示原打算表演跆拳道，但前一日練習時弄傷腰，故改唱日文歌，「其實我只學了日文3個月，覺得比講廣東話更好，我都想學好啲廣東話，學了一個月已比之前聽得明，排練太忙，唯有和其他佳麗講多啲。就算我廣東話講得好了，別人都會覺得搞笑，就當是我的特色吧！」

記者：林祖傑

上 / 下一篇新聞