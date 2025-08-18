港姐瞓身表演拉票 陳詠詩文雅儀率先獲獎

籲師妹吃東西多休息

問到劉穎鏇可有心水佳麗？她稱特別留意④莫凡、陳詠詩及⑭何詠多，「莫凡是因為她的身高，見到陳詠詩才藝表演時全程保持笑容很親切，何詠多是因在節目中見到她很可愛和好真」。宋宛穎表示心水佳麗是蔡華英與陳詠詩，因看到二人的表演都十分高難度，加上充滿笑容，突出各自優點。問到可有貼士給予師妹？劉穎鏇表示一定要食嘢，「我的意思是騷前要吸收多點糖分補充體力，開騷前食也不會立即浮現出來，記得當年自己不夠膽食嘢好攰，所以真的要記得補充體能」。宋宛穎寄語師妹有時間記得睡多點，因為到了決賽前日夜練習，睡覺好奢侈。

陳詠詩表示從小練藝術體操，之後成為運動員，20歲退役，所以都要花時間排練，很滿意自己的表現，預告決賽當晚也會表演體操，會有不同的感覺呈現出來。師姐宋宛穎睇好大讚有笑容，陳詠詩說：「我一向鍾意笑，希望大家見到我笑會開心，傳遞到正能量。」

梁倩萱獻唱跟自己英文名同名的歌曲《Barbie Girl》，配上她創作歌詞，表示創作了兩小時完成，自詡歌詞洗腦，「其實本身不擅長唱歌，但難得上台，想表現自己的特色，便選擇唱同名歌曲，希望大家記得我」。袁文靜表示原打算表演跆拳道，但前一日練習時弄傷腰，故改唱日文歌，「其實我只學了日文3個月，覺得比講廣東話更好，我都想學好啲廣東話，學了一個月已比之前聽得明，排練太忙，唯有和其他佳麗講多啲。就算我廣東話講得好了，別人都會覺得搞笑，就當是我的特色吧！」

記者：林祖傑