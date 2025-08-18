汪明荃被班底打動 相隔11年再拍劇 蔡少芬述張晉心臟病發 險變寡婦

記者：鍾一虹

汪明荃透露生日當天要開工，飛日本拍攝旅遊節目，此程不帶老公羅家英，因為已跟對方相約11月同遊不丹，笑言不要講羅家英，應多講新劇《華麗轉身》。談到羅家英在網上受訪時自爆幾乎花光積蓄治癌，又稱注射女性荷爾蒙致性慾全失等，事後網民曲解其意思，被批死光頭、懶惰、兩公婆AA制等，因此被汪明荃鬧亂說話，汪明荃笑言：「佢講太多了！佢近幾日對我好好，聽到我拍劇，佢話好。」問到有沒有禁止羅家英靜雞雞再做專訪？她說：「家英哥好惜傳媒朋友，知道大家想收料，大家𧨾𧨾他便會講。我們一把年紀嘞，講這些話題都好正常，我不會因為網民講的說話而嬲，以前就容易嬲，現在好一點啦。（怕不怕他爆私房事？）又不會，傻㗎咩！」

黃宗澤煲湯回饋兩前輩

黃宗澤與汪明荃這對「野蠻母子」今次對手戲不多，黃宗澤稱能與兩重要的前輩汪明荃和姜大衛重聚，非常感動，難忘初出道拍《我的野蠻奶奶》和《我師傅係黃飛鴻》獲他們照顧，「去年9月已收劇本，角色分配上一直在討論，本來我都想申請做阿姐的男朋友，想和家英哥鬥，等他不能亂講說話，講笑啫！現在的角色與演員找到最好配搭，大家都好滿意，我演家族的法律顧問，所以跟大家都有對手戲」。他稱開工定下一些任務，除照顧兩前輩收工時間，也希望煲湯給汪明荃飲，回饋對方，「我以前都飲阿姐不少湯水」。

朱茵首演家族鬥爭戲感新鮮

蔡少芬與好姊妹朱茵今次一嘗心願合作拍劇很好開心，劇中演相生相剋的親姊妹，加上跟汪明荃、姜大衛演對手戲，又可奉旨跟男演員談情，二人非常期待，蔡少芬笑說：「以前都拍過宮鬥劇《珠光寶氣》、《甄嬛傳》，今次劇本不一樣，卡士吸引，不拍是損失。（搵老公張晉演夫妻？）未知，他都很忙，我都想跟其他人拍拖，結婚後都未有機會和男士曖昧，所以很喜歡拍劇感覺，很開心，今次我與黃宗澤有些曖昧。」

演譚俊彥老婆的朱茵表示以前未拍過宮鬥、家族鬥爭、金錢鬥爭的戲，「今次是我從影而來第一次，感覺很新鮮」。朱茵與蔡少芬姊妹情深，即使演到七情上面，摑一巴都不怕影響感情，蔡少芬笑說：「之前拍綜藝節目演掌摑情節，朱茵真的摑了我一巴，我沒有嬲，但會記在心內。」

張晉血管堵塞超過80%

張晉早前在節目自爆4月突發性心臟病曾徘徊死亡邊緣，蔡少芬表示多謝大家關心老公身體情况，「3月時，他試過兩次不適，搵醫生幫他做了心電圖測試，報告很靚仔冇事，4月我們在新加坡玩，他突然呼吸不到、不能動、不能說話，要到一邊坐低，我好衰，仲去坐鴨仔船，放低了他，以為他感冒，後來見他面青，知道大鑊，過了一陣他說沒事。隔天早上傾偈，他含着淚說，當時望着我們4人，覺得自己瞓低了，可能再不能見我們，一定要企番起身，結果他企起身了，他一邊講一邊喊，我未見過他這樣」。

蔡少芬之後陪張晉回港接受檢查，經電腦斷層掃描發現有血管堵塞超過80%，要即時做「通波仔」手術，「我知道時很抱歉，跪地喊，覺得自己點可以做老婆做到咁？知道一剎那便可能永別，我當時抱住他、感謝神，幸好他沒事，如果他有事我一定會癲！」

全家也因為這件事更珍惜彼此，注重運動，身為四川人的張晉為了健康戒油膩食品和壞習慣，蔡少芬說：「我成日講笑，我爭少少做寡婦、仔女做孤兒、老公客死異鄉。」朱茵大聲「睬」，又鬧她黐線，不准她再亂講說話。

張晉已回內地拍攝綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，網民擔心他太早復工，蔡少芬表示已問過醫生，手術後已經沒事，適合多做帶氧運動，「我都要多運動，不想他擔心，他現在拍攝工作太忙，沒時間每日聯絡，劇組睇住他，我很安心」。

