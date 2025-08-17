【開箱】《鬼滅之刃無限城篇》首部曲 炭治郎率鬼殺隊三盤兩勝

票房報捷挑戰前作

《鬼滅之刃無限城篇》故事緊接電視動畫《柱訓練篇》結局，講述鬼殺隊成員竈門炭治郎、我妻善逸及嘴平伊之助集訓期間，反派鬼舞辻無慘現身產屋敷宅邸，眼見主公產屋敷耀哉身陷險境，炭治郎及一眾「柱」高手趕赴營救，卻被無慘推入神秘空間「無限城」，正邪大戰在此爆發。「第一章：猗窩座再襲」片長155分鐘，主要包含3場戰役，先是鬼殺隊高手「蟲柱」胡蝶忍獨戰無慘手下「上弦之貳」童磨，前者使出絕招「蟲之呼吸」仍未能毒殺仇人，最終不敵陣亡。

第2場由我妻善逸與昔日同門師兄、取代《遊郭篇》戰死的妓夫太郎及墮姬兄妹成為「上弦之陸」的獪岳對決，後者因貪生怕死，背叛師父「鳴柱」慈悟郎而轉投無慘旗下，慈悟郎憤而切腹自盡，善逸最終以自創絕招「雷之呼吸．火雷神」斬殺叛徒，為師尊清理門戶。壓軸大戰由主角炭治郎與「水柱」富岡義勇聯手對付「上弦之叁」猗窩座，後者早在《無限列車篇》率先登場，擊殺「炎柱」煉獄杏壽郎成為炭治郎奮發圖強的復仇原動力。

悲慘身世成魔之路

根據漫畫原著，《鬼滅之刃》反派總有不堪回首的過去，猗窩座亦不例外，《無限城篇》以大量篇幅描寫他變成「鬼」之前的悲慘身世，小時候為病父籌醫藥費，被迫走上歧途，每次偷竊被捕都被毒打，直至老父懸樑，以為生無可戀？卻遇上師父慶藏好心收留，一邊練功一邊照顧其患病女兒戀雪，直至後者痊癒，更主動提出婚事，人生重見光明之際，驚聞師父和未婚妻遭仇家毒害的死訊，他決定以暴易暴，濫殺70多條人命報復，從此踏上成魔之路。

戰鬥力驚人的猗窩座以一敵二仍然遊刃有餘，炭治郎最終透過童年對亡父殺死巨熊的回憶，以及跟伊之助聊到關於「氣」的對話，讓他領悟到武學上乘「清澈透明的世界」，斬掉猗窩座頭顱以為必勝？豈料後者擁有不死戰意，仍然屹立不倒，若非被戀雪的精神打動，最終自殺收場，戰果恐怕要改寫。

總結今集劇情，鬼殺隊雖然三戰兩勝，擊敗「上弦之陸」獪岳及「上弦之叁」猗窩座，令無慘損兵折將，然而代價不菲，胡蝶忍壯烈犧牲、我妻善逸重傷昏迷，只可算是慘勝。

配樂插曲畫龍點睛

《無限城篇》極盡視聽之娛，精彩的配樂與主題曲功不可沒，電影開場先播Aimer主唱《太陽不會升起的世界》，片尾再以LiSA的《照亮殘酷的夜晚》作結，前者熱血後者悲壯，帶來首尾呼應之效；另一方面，炭治郎施展「水之呼吸」結合「火之神神樂」與猗窩座打得難分難解，刀風拳影交錯，配樂用上管風琴營造行雲流水般的驚人氣勢，令觀眾血脈沸騰，有畫龍點睛妙用。

截稿前《無限城篇》首部曲仍在日本、香港及台灣等地放映，美國延至9月12日上畫，《死侍與狼人》男星卓寧達譚（Channing Tatum）將會為猗窩座師父慶藏作英語配音，且看能否超越前作《無限列車篇》票房收近5000萬美元（約3.9億港元）的佳績。至於《無限城篇》二部曲何時推出，暫時仍是個謎，日本網民估計最快2027年上映，預料下集將由戴上野豬頭套的嘴平伊之助會合胡蝶忍繼子栗花落香奈乎，攜手對抗童磨，最後為隊友報仇揭開序幕。

上映日期：8月14日