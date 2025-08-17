明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《殺神Nobody 2》致敬成龍《警察故事》 美開畫票房勝上集

【明報專訊】《叛影浪客》印尼導演Timo Tjahjanto執導、《絕命律師》卜奧登卻（Bob Odenkirk）主演動作片《殺神Nobody 2》上周五（15日）在美國開畫，香港提早一天上映，北美首日票房收380萬美元（約3000萬港元），美媒Deadline預計首周末票房有925萬美元（約7215萬港元），雖然比開畫第2周的《凶器》（2200萬美元）及《衰鬼媽咪2》（1500萬美元）猶有不及，但已比2021年首集收680萬美元（約5300萬港元）為佳。

《殺神Nobody》首集全球票房收5751萬美元（約4.48億港元）成績看似一般，事實卻是此片製作費僅1600萬美元（約1.24億港元），回報率相當可觀，加上爛番茄影評網站給予84%高分，電影公司當然添食，截至昨日為止，續集的爛番茄得分78%貼近前作。故事講述卜奧登卻飾演前職業殺手Hutch為照顧家庭隱姓埋名，結果暴露身分後，為了還債被迫重操故業，工作忙碌導致家庭不睦，於是策劃家族旅行，希望修補關係，偏偏遇當地惡霸、警察甚至販毒頭子Lendina（莎朗史東飾）追殺，Hutch只好絕地反擊。

兼任《殺神Nobody 2》監製的卜奧登卻接受美媒Variety訪問時稱，為了拍攝新片，過去兩年一直接受體能特訓，確保他能應付今集的動作場面，「當你踏入50歲之後，便會想想可以做些什麼，令自己變成另一個人」，又不忘自嘲「我不年輕，更不貌美，在這種類型片中，沒有積遜史達咸（Jason Statham）的硬漢形象，只有親和力，就如身邊的你和他一樣」。

新片其中一幕講到Hutch在水上樂園的黃色鴨仔船上跟壞蛋搏鬥，卜奧登卻自爆這場動作戲的設計靈感來自成龍的《警察故事》系列，既要緊張刺激，又要輕鬆惹笑，「上集打得太認真，甚至有點殘忍，希望續集多點幽默元素，一邊打架一邊搞笑」。

相關字詞﹕莎朗史東 卜奧登卻 警察故事 成龍 殺神Nobody 2

上 / 下一篇新聞