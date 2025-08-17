《殺神Nobody 2》致敬成龍《警察故事》 美開畫票房勝上集

【明報專訊】《叛影浪客》印尼導演Timo Tjahjanto執導、《絕命律師》卜奧登卻（Bob Odenkirk）主演動作片《殺神Nobody 2》上周五（15日）在美國開畫，香港提早一天上映，北美首日票房收380萬美元（約3000萬港元），美媒Deadline預計首周末票房有925萬美元（約7215萬港元），雖然比開畫第2周的《凶器》（2200萬美元）及《衰鬼媽咪2》（1500萬美元）猶有不及，但已比2021年首集收680萬美元（約5300萬港元）為佳。
《殺神Nobody》首集全球票房收5751萬美元（約4.48億港元）成績看似一般，事實卻是此片製作費僅1600萬美元（約1.24億港元），回報率相當可觀，加上爛番茄影評網站給予84%高分，電影公司當然添食，截至昨日為止，續集的爛番茄得分78%貼近前作。故事講述卜奧登卻飾演前職業殺手Hutch為照顧家庭隱姓埋名，結果暴露身分後，為了還債被迫重操故業，工作忙碌導致家庭不睦，於是策劃家族旅行，希望修補關係，偏偏遇當地惡霸、警察甚至販毒頭子Lendina（莎朗史東飾）追殺，Hutch只好絕地反擊。
兼任《殺神Nobody 2》監製的卜奧登卻接受美媒Variety訪問時稱，為了拍攝新片，過去兩年一直接受體能特訓，確保他能應付今集的動作場面，「當你踏入50歲之後，便會想想可以做些什麼，令自己變成另一個人」，又不忘自嘲「我不年輕，更不貌美，在這種類型片中，沒有積遜史達咸（Jason Statham）的硬漢形象，只有親和力，就如身邊的你和他一樣」。
新片其中一幕講到Hutch在水上樂園的黃色鴨仔船上跟壞蛋搏鬥，卜奧登卻自爆這場動作戲的設計靈感來自成龍的《警察故事》系列，既要緊張刺激，又要輕鬆惹笑，「上集打得太認真，甚至有點殘忍，希望續集多點幽默元素，一邊打架一邊搞笑」。
