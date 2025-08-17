佐藤健化身TENBLANK主音襲港 宮崎優東京戲院陪日迷睇《玻璃之心》

文：蘇珮欣

日劇《玻璃之心》改編若木未生1993年發行同名小說，佐藤健擔任製作人，並跟《幽遊白書》町田啟太及志尊淳、《勿說是推理》菅田將暉、《螢之光》藤本直人及新人宮崎優攜手演出。故事講述懷抱理想的大學生兼鼓手西條朱音（宮崎優飾），在音樂節演出前被踢出樂隊，幸獲天才音樂人藤谷直季（佐藤健飾）賞識，邀請她跟結他手高岡尚（町田啟太飾）及鍵盤手坂本一至（志尊淳飾）另組新樂隊TENBLANK。

主題曲Spotify稱冠

《玻璃之心》為了真實呈現樂隊演出，佐藤健與拍檔在開拍前已勤練唱歌及樂器。有傳劇集製作費每集高達1億日圓（約530萬港元），最後一集講述TENBLANK參與大型音樂節演出，樂隊成員在超過5000名臨時演員面前施展渾身解數，動用12部攝影機同時拍攝，堪稱日劇史上最大規模場面之一。新劇上月31日上架，以120萬觀看次數登上Netflix非英語節目收視榜第8位。

佐藤健、町田啟太、志尊淳及宮崎優以樂隊TENBLANK名義，推出收錄10首歌曲的專輯《Glass Heart》，本月初發售即打入日本Billboard專輯榜第4位，主題曲《旋律與結晶》更登上Spotify日本、台灣及香港地區點播冠軍，成績理想。TENBLANK日前公布10月11日在橫濱舉行粉絲見面會，4名隊員均會出席。佐藤健昨日再宣布以TENBLANK主音身分，大搞亞洲巡迴粉絲見面會「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」，暫定在台北、首爾、香港及曼谷舉行4場，香港站定於11月19日假亞洲國際博覽館Hall 10開騷，亦是佐藤健首次在港表演，售票詳情稍後公布。

讚志尊淳靚仔似木村

佐藤健馬不停蹄宣傳新劇，他跟宮崎優前晚現身東京某戲院，出席《玻璃之心》體感放映會，在戲院放映第9及10集，現場觀眾拿着熒光棒邊睇邊合唱，氣氛猶如演唱會般熱鬧。佐藤健與宮崎優趁放映第10集前驚喜登場，全場起哄。放映完畢，佐藤健大讚志尊淳靚仔，笑言跟他爭女主角的話，自覺沒有勝算，「他就像木村拓哉附身一樣」；宮崎優也指志尊淳在第9集「爆肚」演出，擅自加上對白「等一下」，語氣似足木村，害她幾乎笑場。