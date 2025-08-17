【娛樂場】伍樂城打造跳唱女團Honey Punch 頭炮《蝶式》破繭而出

6名14至15歲少女組成

Honey Punch團名寓意「甜蜜重擊」，象徵成員們兼具甜美魅力與強大舞台爆發力。團隊經過長時間嚴格培訓，從舞蹈、歌唱到造型皆精心打磨。首支主打歌《蝶式》，歌名亦深藏意義，以破繭成蝶為概念，展現女孩們從練習生蛻變成長的歷程，歌曲結合強勁節奏旋律，演繹出新生代女團的獨特風格與音樂態度。

邀國際音樂人合作

《蝶式》創作團隊陣容，除由伍樂城親自監製及製作外，更邀請多名國際音樂人跨國合作，其中包括曾與麥當娜、韓國少女時代、aespa等國際級藝人合作的音樂人 Josh Cumbee，以及創作歌手Sizzy Rocket共同參與作曲填詞，中文版本歌詞則由香港新生代填詞人Oscar打造，為歌曲注入全球化的流行元素，歌曲融合Hip-hop、Pop及Rhythmic元素，節奏強勁，融合歐美及K-pop元素，展現6名成員的跳唱實力；跨國團隊聯手，讓《蝶式》具備K-pop強烈風格，同時融入香港音樂色彩，打造出一首無國界的女團歌曲。

Honey Punch首支主打歌《蝶式》MV上線3星期，YouTube點擊率逾85萬，成績不俗，隊長Casey感驚喜又感動，她說：「好感謝所有支持Honey Punch的樂迷，MV的留言我們都有留意，每一個留言都是我們的動力，我們會繼續努力，為大家帶來更爆的舞台同更好的音樂，請大家期待我們之後的舞台！」

馬天佑為成員設計造型

《蝶式》MV造型設計，邀來形象指導馬天佑操刀，由服飾、髮型、妝容到配件都精心搭配，襯托出各成員的個人特質，為MV視覺效果增添不同色彩。