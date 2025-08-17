【娛樂場】伍樂城打造跳唱女團Honey Punch 頭炮《蝶式》破繭而出

【明報專訊】再有一隊新女團闖樂壇，由音樂監製伍樂城一手打造的新生代跳唱女團Honey Punch，經過他的多重選拔及密集訓練，終於出道，推出首支單曲《蝶式》。女團由6名平均年歲14至15歲的少女組成，包括隊長Casey，成員Jacey、Chelsa、Colour、Keira、Alma。成員各具特色與舞台魅力，透過音樂與舞蹈展現青春力量。
6名14至15歲少女組成
Honey Punch團名寓意「甜蜜重擊」，象徵成員們兼具甜美魅力與強大舞台爆發力。團隊經過長時間嚴格培訓，從舞蹈、歌唱到造型皆精心打磨。首支主打歌《蝶式》，歌名亦深藏意義，以破繭成蝶為概念，展現女孩們從練習生蛻變成長的歷程，歌曲結合強勁節奏旋律，演繹出新生代女團的獨特風格與音樂態度。
邀國際音樂人合作
《蝶式》創作團隊陣容，除由伍樂城親自監製及製作外，更邀請多名國際音樂人跨國合作，其中包括曾與麥當娜、韓國少女時代、aespa等國際級藝人合作的音樂人 Josh Cumbee，以及創作歌手Sizzy Rocket共同參與作曲填詞，中文版本歌詞則由香港新生代填詞人Oscar打造，為歌曲注入全球化的流行元素，歌曲融合Hip-hop、Pop及Rhythmic元素，節奏強勁，融合歐美及K-pop元素，展現6名成員的跳唱實力；跨國團隊聯手，讓《蝶式》具備K-pop強烈風格，同時融入香港音樂色彩，打造出一首無國界的女團歌曲。
Honey Punch首支主打歌《蝶式》MV上線3星期，YouTube點擊率逾85萬，成績不俗，隊長Casey感驚喜又感動，她說：「好感謝所有支持Honey Punch的樂迷，MV的留言我們都有留意，每一個留言都是我們的動力，我們會繼續努力，為大家帶來更爆的舞台同更好的音樂，請大家期待我們之後的舞台！」
馬天佑為成員設計造型
《蝶式》MV造型設計，邀來形象指導馬天佑操刀，由服飾、髮型、妝容到配件都精心搭配，襯托出各成員的個人特質，為MV視覺效果增添不同色彩。
相關字詞﹕伍樂城 Honey Punch 蝶式