娛樂

李居明打造「小紅館」開幕 譚輝智撞期未能打頭陣演出

【明報專訊】李居明策劃的「新光黃埔影藝城」昨日舉行開幕儀式，薛家燕、米雪、羅蘭、譚輝智、鄭丹瑞及田啟文等擔任剪綵嘉賓，他們多謝李居明在香港電影業走下坡時期，仍為業界付出。李居明表示於北角新光戲院告別後，花166天打造這所新模式的「小紅館」影城，除播映電影，亦可開音樂會及多元化綜藝表演，首場演唱會於9月25日舉行，他說：「有很多年輕人想舉辦棟篤笑，但沒可能一出道便上紅館，可以在這場地嘗試；又有些人想表演魔術、做粵曲晚會，感謝政府及電影商會支持，批出小型演唱會牌照。」他還跟業主洽商開展兩個場地，「業主在新光黃埔影藝城頂樓興建可容納800名觀眾的場地，供粵劇演出，估計一年半內建成，還打造3萬呎場地，讓年輕人站着看演唱會及跳舞」。

薛家燕盼與譚輝智赴大馬登台

薛家燕開心有新場地落成，打算12月向李居明租場舉行「家燕媽媽藝術中心」學員演出。李居明爆料稱譚輝智檔期爆滿，改為邀請《中年好聲音》歌手安雅希、顏志恒、劉威煌及陳俞霏於9月25日打頭陣在小紅館演出。譚輝智表示收到李居明邀請，已立即答應來做剪綵嘉賓支持，亦會排隊來新場地演出，可跟觀眾近距離接觸。薛家燕讚譚輝智靚仔兼唱歌好聽，聽聞馬來西亞有單位想邀請對方到當地登台，笑言想做中間人抽佣撮合，若能一起演出是開心事。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕譚輝智 薛家燕 新光黃埔影藝城 李居明

