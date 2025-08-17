明報新聞網
娛樂

張與辰難忘賣深愛作品換生活費 赴台發展歌手變幕後 鬱鬱不得志

【明報專訊】來自馬來西亞的39歲張與辰在《中年好聲音3》奪亞軍，為了追夢和掙錢，早前已移居香港。擅長作曲的他受已故著名填詞人黃霑和盧國沾啟發，正部署兼任廣東歌填詞人，創作勵志歌鼓勵失意的同路人。多才多藝的張與辰自爆在台灣發展經歷黑暗時期，曾陷困境，鬱鬱不得志，迫不得已出售自己深愛的原創歌曲來換取生活費，自信遭磨滅，原本打算在台灣執包袱返老家馬來西亞，做個小角色退居幕後，平淡度過人生下半場。

記者：鍾一虹

張與辰遺傳媽媽陳寶雲的歌唱天分，三四歲已跟媽媽在馬來西亞各地登台，升讀小學後活躍於參加校內唱歌比賽，甚至報名出戰兒童組公開賽，無論揀歌、唱歌、台風及技巧全由媽媽傳授秘訣。19歲時，張與辰奪得馬來西亞八度空間舉辦的第一屆「大馬偶像」季軍，2007年以原名張祖誠發行第一張創作EP專輯《回來》，開展歌手生涯，出過兩張EP碟後，2009年應邀來港參加亞視舉辦的「亞洲星光大道」PK賽，打敗該屆冠軍羅力威。2012年到台灣參加選秀節目《Super Star 我要當歌手》，其後留台發展，但競爭太大，張與辰為了生活只好轉做幕後，跟資深音樂人王治平搵食，掙錢支持自己繼續出歌。

出售《摯友》掙扎兩個月

熱愛唱歌的張與辰形容做幕後那段日子是人生低潮期，「睇住其他歌手來錄音室錄音，可以好開心唱自己的歌，有時甚至我寫了首很喜歡的歌，都無機會自己唱，要賣給別人，好唔開心，內心有疑問，點解我不似他們想唱就唱，又可以表演和開演唱會？好羨慕囉！」他因《亞洲星光大道》認識了安俊豪，對方推出的歌曲《摯友》正是由他作曲，「我很喜歡這作品，本來留給自己做主打歌，但當時剛到台灣，生活過得很辛苦，安俊豪聽到這首樂曲很喜歡。我若賣了這首歌既可以得到一筆錢，解燃眉之急，首歌又可以出街，否則自己收起，不知道等幾耐才可面世，賣與不賣我都掙扎了近兩個月」。

經歷太多挫折削弱自信心

張與辰透露跟台灣唱片公司完約後，覺得做幕後太耐，發展未見突破，感到整個人好攰，經歷太多挫折削弱自信心，曾想過放棄唱歌，打算2026年回歸馬來西亞，既可做製作和福音歌，又可以多陪伴家人。正當糾結不知如何重新開始，祈禱求上天引領他走出困局之際，作曲人好友「小林製歌」就鼓勵他參加《中年好聲音3》展示實力，以及為未來發展提高知名度，他終於在截止前最後一刻報名，「感激對方推動，令我重拾自信心」。

《中年好聲音3》引來很大迴響，令張與辰攀上事業高峰，因而決定移居香港發展，繼續追夢和掙錢，「在香港生活好開心，香港是我第一個旅遊的城市，因2008年在馬來西亞推出了兩張EP，成績不錯，老闆原本請我和員工去歐美旅行，但我話想去香港，來到的時候好感動，終於可以親眼睇到由細到大在電視機入面見到的城市，周圍欣賞霓虹燈、竹棚、畢打街路牌、蘭桂坊、旺角、林村等景點，當時已經很想來香港居住，之後再來過近50次旅遊，但無想過在港發展事業，今日我竟然完成了願望清單其中一項，覺得香港很夾我，因我本身工作很快手，很喜歡香港人做事有效率、直接，省卻很多時間，生活很方便」。

「覺得香港很夾我」

問有否覺得太遲來港發展？他笑稱時間剛剛好，太早來港怕招架不住，「在台灣發展，提升了音樂知識，幫助我心臟強大，心理上的接受能力提高，然後來港比賽，個人思維變成熟，不過現在仍有好多事要學習」。至於未來目標？他說：「希望更多人聽到我的音樂和故事，我不賣慘，想帶出一個人有堅持和毅力，便可以改寫人生，好想用自身故事去影響其他人，我知道呢個年代很多人都過得辛苦，有時會為生活失去了自我，我覺得很可惜。」剛推出全新歌曲《深海》的他，接下來會努力寫歌，也希望開個人演唱會，在創作逾百首歌曲中，揀選部分演唱滿足自己，「本來想趁《中年好聲音3》翻唱自己首《摯友》留念，無奈取消了雙語版歌唱環節」。

想挑戰廣東歌填詞

除了作曲，張與辰以前曾嘗試用普通話和英文填詞，但未敢挑戰填廣東歌詞，稱很欣賞已故黃霑和盧國沾填詞的歌曲，覺得做廣東歌填詞人要講學問，需要先跟老師學習，他說：「我住馬來西亞時比較多聽廣東歌，14年前聽容祖兒《搜神記》、陳奕迅《富士山下》等，後來我住過台灣、內地一陣子，沉浸在不同城市的文化裏，了解當地市場受歡迎的曲詞、曲風，這些學問以前沒有人話我知，直至來到香港發展，我就深入了解新舊廣東歌的精髓和改變。」

