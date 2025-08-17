黃博首開騷扭腰碌地展舞技 邀《肥美人》伴舞添自信

羅啟豪陳芷盈任嘉賓

黃博多次提到首次開個唱，曾擔心無捧場客，亦不知將來有否機會邀請父母、奶奶、恩師、鄉親好友來欣賞。她說離開四川家鄉追夢，要靠堅持面對低潮，也犧牲與家人相聚時間，知道父母隱瞞親人離世消息，避免影響她參賽心情，她憑歌寄意悼念故人，也特別點唱歌曲送給啟發她玩音樂的父母及人生伴侶，她說：「老公初認識我時，不知道我識唱歌，直至跟大班朋友去K房，聽到我唱歌很愕然。這晚要送他喜歡的歌，他陪我準備演唱會扭傷又拗柴。」

黃博騷後表示為開個唱特意找營養師幫助控制飲食，希望保持身體健康，但沒有刻意減磅，安排跟4名《肥美人》跳唱，是跟排舞師精心安排，希望帶驚喜給觀眾，也多謝4名《肥美人》舞者鼓勵，令她變得有自信，「有些舞步要勾腳在衣物架上，好彩我有點根底，小時候跳過現代舞和民族舞，老公都好開心見我展現另一面，我很喜歡跳舞，以後會繼續練舞多跳唱。（奶奶在場可有壓力？）不會，奶奶好溫暖，畀好多鼓勵，她都喜歡唱歌，不用她入歌迷會，她是家中的永久會員」。

