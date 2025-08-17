明報新聞網
娛樂

黃博首開騷扭腰碌地展舞技 邀《肥美人》伴舞添自信

《中年3》冠軍黃博首開騷 扭腰碌地勾腳 熱舞驚艷全場

【明報專訊】黃博前晚於麥花臣場館舉行《中三夏日感謝祭—黃博演唱會》，獲江美儀、肥媽（Maria Cordero）、李麗霞、韋綺姍、李金凱及無綫高層樂易玲等捧場。黃博挑戰難度，以海豚音唱英文歌《Loving you》，唱串燒快歌時落力扭腰、碌地，將腿勾在衣物架上施展舞技，還有4名曾參加ViuTV選美節目《肥美人》的舞者伴舞，引得台下尖叫歡呼，掀起高潮。《中年好聲音》師兄羅啟豪、《中年3》好姊妹陳芷盈擔任嘉賓。

羅啟豪陳芷盈任嘉賓

黃博多次提到首次開個唱，曾擔心無捧場客，亦不知將來有否機會邀請父母、奶奶、恩師、鄉親好友來欣賞。她說離開四川家鄉追夢，要靠堅持面對低潮，也犧牲與家人相聚時間，知道父母隱瞞親人離世消息，避免影響她參賽心情，她憑歌寄意悼念故人，也特別點唱歌曲送給啟發她玩音樂的父母及人生伴侶，她說：「老公初認識我時，不知道我識唱歌，直至跟大班朋友去K房，聽到我唱歌很愕然。這晚要送他喜歡的歌，他陪我準備演唱會扭傷又拗柴。」

黃博騷後表示為開個唱特意找營養師幫助控制飲食，希望保持身體健康，但沒有刻意減磅，安排跟4名《肥美人》跳唱，是跟排舞師精心安排，希望帶驚喜給觀眾，也多謝4名《肥美人》舞者鼓勵，令她變得有自信，「有些舞步要勾腳在衣物架上，好彩我有點根底，小時候跳過現代舞和民族舞，老公都好開心見我展現另一面，我很喜歡跳舞，以後會繼續練舞多跳唱。（奶奶在場可有壓力？）不會，奶奶好溫暖，畀好多鼓勵，她都喜歡唱歌，不用她入歌迷會，她是家中的永久會員」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

