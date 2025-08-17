何廣沛爆家中簡單求婚 否認雙喜臨門 樂基兒陳豪為《剪裁魔法師2》任評審

【明報專訊】樂基兒、陳豪、何廣沛、姚焯菲等昨日出席無綫節目《剪裁魔法師2》開鏡儀式，同是模特兒出身的樂基兒與陳豪擔任評審。樂基兒表示未試過跟陳豪同台，現在看別人行天橋會勾起當年行騷感覺。陳豪開心再踏足時裝界，回望昔日對時裝充滿興趣，如不是拍戲，相信會當上時裝設計師。樂基兒早前澄清與潘啓翀的緋聞，她說有很多誤會，雙方是朋友關係。她現在忙照顧在印尼讀書的兒子，亦兼顧工作，暫沒時間拍拖。
何廣沛當模特兒感覺好爽
何廣沛剪短髮及染金色，表示加入無綫前原本想當模特兒，但面試沒有被取錄，今次終於嘗試當模特兒，感覺好爽。他日前宣布向拍拖兩年的圈外女友求婚成功，表示將邁入人生另一階段，很多事要深思熟慮，因不再是一個人，要學識互相尊重和包容。他透露婚禮不會在今年舉行，有很多事要計劃和籌備，人力、物力及財力，要努力掙多些錢，仍未定在香港或海外舉行。他決定求婚是覺得對的時間遇上對的人，跟未婚妻好夾，各方面互補凹凸，有共同話題和嗜好，是他想要的伴侶，「求婚準備了半年，最終以最低調方法，簡單在家中在愛犬見證下進行，沒什麼人知，我們都有喊，是人生大事，但不是雙喜臨門」。有否收到曾傳緋聞的朱晨麗恭喜？他說：「太多人恭喜我，印象中她無。」
姚焯菲不接受性感打扮
姚焯菲（Chantel）擔任節目表演嘉賓，她也想嘗試當模特兒。可會接受性感打扮？她說：「都係唔好住，讀完書先再算。」她月底赴美國升學前，繼續拍《愛．回家之開心速遞》，她說：「大家到時睇會點樣同我講拜拜，我應該不會喊，我會再返來拍。」她透露《聲夢傳奇》好友已安排歡送飯局，但可能有工作，未知能否出席。
記者：林祖傑
相關字詞﹕剪裁魔法師2 姚焯菲（Chantel） 何廣沛 陳豪 樂基兒