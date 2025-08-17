G.E.M.重現經典「金魚嘴」冧粉絲 啟德騷開鑼迎34歲生日 重提失意經歷感觸落淚

記者：林蘊兒

演唱會約晚上7時許開始，狀態大勇的G.E.M.站在巨型獅子裝置上登場，演繹《摩天動物園》，然後一口氣連唱《灰狼》及《來自天堂的魔鬼》，配合噴火裝置，令全場歌迷尖叫不停。

「亂世中可以互相送愛」

G.E.M.記起8年前舉辦紅館演唱會，適逢是妹妹生辰，8年後在啟德開騷，則撞正自己的生日周，「今（前）晚是我33年人生入面最後一場演唱會。因為明（昨）天就是34歲，好開心跟香港朋友倒數過生日」。她在台上數次舉杯大叫Cheers慶祝。她形容今次開騷完全超乎想像，因為以前覺得無可能個人開到10多20場演唱會，今次於啟德開5場，每晚能容納4萬人，5場合共20萬人入場，她忍不住大叫「夢想成真」！她提到巡演地點較少在室內舉行，今次有冷氣，還可以搬上完整舞台，連出場的獅子也是全新打造。她唱《光年之外》前感慨說：「這幾年世界各地都發生許多不同事，有時我們會驚、會覺得好心痛，只想鼓勵大家，雖然我們身在亂世，但在亂世中可以互相送愛。」

憶上電視節目驚被人噓

G.E.M.全晚興致勃勃，稱一邊唱歌腦內浮現不少回憶，包括16歲初出道經常扮「金魚嘴」，相信陪伴她的歌迷現在可能已有家庭和小朋友，她感慨說：「當中可能有段時間，如果你話『我好鍾意聽阿G.E.M.的歌』，好可能被你身旁的人笑。亦試過上電視節目前，在後台好驚，要自己強裝扮自信，好擔心出來被人噓。所以當第110次唱《孤獨》，就會想到一路以來如何慢慢地堅強，重拾人生意義。」G.E.M.邊說邊落淚哽咽，感謝大家給她機會，終於克服人生中艱難的關口，現在只想憑歌勉勵與她一樣感同身受的人，說罷拿紙巾拭淚，台下有粉絲大叫「唔好喊」。

G.E.M.登上彩色鑽石型設計的吊臂裝置，被吊起升上約10多米高，跟場館後方觀眾拉近距離打招呼，獻唱《睡公主》、《A.I.N.Y.愛你》及《Where Did U Go》等串燒歌。唱到《句號》時，舞台屏幕播出多張舊照片，包括與對簿公堂、反目收場的前經理人張丹合照，G.E.M.疑借歌訴心聲。

高呼「香港 好勁呀」

G.E.M.彈鋼琴演繹《讓世界暫停一分鐘》後，笑言難得返港，應粉絲要求重演經典「金魚嘴」表情，再連環送幾次「金魚嘴飛吻」。她自我安慰道不尷尬，雖然是小孩子行為，但有時保留一份童真，開心就得，像小朋友能隨時想食、想瞓、想哭便哭就好。G.E.M.又趁機自我宣傳，落力推介她撰寫的長篇科幻愛情小說《啟示路》。之後大會加插演唱會流行的kiss cam，令畫面充滿愛。演唱會尾聲，G.E.M.演繹多首快歌全場high爆，她邊唱邊跳高呼「香港！好勁呀！」安歌環節，G.E.M.唱《泡沫》，透露當年19歲首登紅館開5場演唱會，如今首登啟德亦一樣開5場，感覺不可思議，演繹《天空沒有極限》後，首場演唱會圓滿結束。

