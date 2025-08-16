【開箱】《玩命情劫》 靠3演員撐90分鐘的動作喜劇

運鈔車遇匪搶劫賭場

《玩命情劫》講述保安公司的運鈔車司機Russell（愛迪梅菲飾）快將退休，這天下班後本準備跟太太Natalie（伊娃朗歌妮亞飾）慶祝結婚周年紀念，卻與夢想成為警察的新手Travis（彼得大衛遜飾）拍檔出勤；途中遭以Zoe（琪琪帕瑪飾）為首的犯罪集團伏擊，她剛巧之前與Travis發生一夜情。Zoe的目標卻不是車上的現鈔，而是整輛運鈔車，更脅迫兩人一起向目標賭場進發，準備搶劫兼報復。

此片的動作場面尤其兩幕飛車戲最可觀，特別是Zoe率領戴上頭盔的拍檔追截Travis駕駛的運鈔車，由Russell利用經驗及車上僅有的工具抵擋匪徒，譬如沾上防盜粉末轉瞬成為炸彈的鈔票。不過片中的笑點沒多大新意，像Travis自以為白人身分可截到順風車，結果司機絕塵而去。

《玩命情劫》劇本平庸單薄最致命，譬如Zoe明明是罪犯，含淚說家庭悲劇，就可取信於經驗豐富的Russell？儘管Zoe替父親遭遇不值，可以理解，講述其父本是賭場保安員，在一次火災中英勇犧牲，反遭公司抹黑為鹵莽行動，但這就可成為她大陣仗策劃搶劫賭場的理由？過程中卻又安排一名賭場老員工認出她，還牢記其父的英勇，設定是否有點矛盾？幸好愛迪梅菲與彼得大衛遜的默契不錯，後者跟琪琪帕瑪的打情罵俏戲尚算有火花。琪琪受訪時指她跟彼得的親熱戲在開鏡首周便埋位，但兩人心情輕鬆，她讚彼得很體貼，「即使我們拍全裸戲，也讓我感到很自在」；又稱兩人很有火花，「說真的，我不知道有誰跟他沒有（火花），她很受女性歡迎呢」。琪琪表示有些人就是有那種能量，「平常不太聊天，但一對戲就很有默契，我覺得我和他就是這樣」。

「女神收割機」演戇男

現年31歲的彼得大衛遜在圈中是著名「女神收割機」，曾跟他拍拖甚至訂婚的女星包括《魔法壞女巫》亞莉安娜（Ariana Grande）、《妖夜尋狼》姬蒂碧潔仙（Kate Beckinsale）、真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）、星二代名模Kaia Gerber、《柏捷頓家族：名門韻事》菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）、《神探白朗：抽絲剝繭》瑪德琳格連（Madelyn Cline）、《鬥戲影業》齊絲溫達斯（Chase Sui Wonders）等，上月他表示將與演員女友艾絲希維（Elsie Hewitt）迎來首胎，感情生活總算穩定下來；所以彼得在《玩命情劫》扮演被蠱惑女賊耍得團團轉的「戇男」，絕對考驗演技。