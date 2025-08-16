明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《玩命情劫》 靠3演員撐90分鐘的動作喜劇

【明報專訊】為了令串流平台保持豐富片源，作品水準參差有時難免，像本月6日在影視串流平台Prime Video上架的新片《玩命情劫》（The Pickup），雖然演出陣容不弱，集合《妙探出差》愛迪梅菲（Eddie Murphy）、《周六夜現場》諧星彼得大衛遜（Pete Davidson）、《虛無》琪琪帕瑪（Keke Palmer）及《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）演出，又有拍過2005年版《神奇4俠》的添施多利（Tim Story）執導，但在爛番茄網站專業評分僅得不及格的27%，觀衆好感度同樣不達標；作為動作喜劇，此片的飛車場面算及格，但劇情和笑位俱沒新意，靠愛迪、彼得及琪琪三人的喜感撐足個半小時片長，如果只求消磨時間，一看無妨。

運鈔車遇匪搶劫賭場

《玩命情劫》講述保安公司的運鈔車司機Russell（愛迪梅菲飾）快將退休，這天下班後本準備跟太太Natalie（伊娃朗歌妮亞飾）慶祝結婚周年紀念，卻與夢想成為警察的新手Travis（彼得大衛遜飾）拍檔出勤；途中遭以Zoe（琪琪帕瑪飾）為首的犯罪集團伏擊，她剛巧之前與Travis發生一夜情。Zoe的目標卻不是車上的現鈔，而是整輛運鈔車，更脅迫兩人一起向目標賭場進發，準備搶劫兼報復。

此片的動作場面尤其兩幕飛車戲最可觀，特別是Zoe率領戴上頭盔的拍檔追截Travis駕駛的運鈔車，由Russell利用經驗及車上僅有的工具抵擋匪徒，譬如沾上防盜粉末轉瞬成為炸彈的鈔票。不過片中的笑點沒多大新意，像Travis自以為白人身分可截到順風車，結果司機絕塵而去。

《玩命情劫》劇本平庸單薄最致命，譬如Zoe明明是罪犯，含淚說家庭悲劇，就可取信於經驗豐富的Russell？儘管Zoe替父親遭遇不值，可以理解，講述其父本是賭場保安員，在一次火災中英勇犧牲，反遭公司抹黑為鹵莽行動，但這就可成為她大陣仗策劃搶劫賭場的理由？過程中卻又安排一名賭場老員工認出她，還牢記其父的英勇，設定是否有點矛盾？幸好愛迪梅菲與彼得大衛遜的默契不錯，後者跟琪琪帕瑪的打情罵俏戲尚算有火花。琪琪受訪時指她跟彼得的親熱戲在開鏡首周便埋位，但兩人心情輕鬆，她讚彼得很體貼，「即使我們拍全裸戲，也讓我感到很自在」；又稱兩人很有火花，「說真的，我不知道有誰跟他沒有（火花），她很受女性歡迎呢」。琪琪表示有些人就是有那種能量，「平常不太聊天，但一對戲就很有默契，我覺得我和他就是這樣」。

「女神收割機」演戇男

現年31歲的彼得大衛遜在圈中是著名「女神收割機」，曾跟他拍拖甚至訂婚的女星包括《魔法壞女巫》亞莉安娜（Ariana Grande）、《妖夜尋狼》姬蒂碧潔仙（Kate Beckinsale）、真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）、星二代名模Kaia Gerber、《柏捷頓家族：名門韻事》菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）、《神探白朗：抽絲剝繭》瑪德琳格連（Madelyn Cline）、《鬥戲影業》齊絲溫達斯（Chase Sui Wonders）等，上月他表示將與演員女友艾絲希維（Elsie Hewitt）迎來首胎，感情生活總算穩定下來；所以彼得在《玩命情劫》扮演被蠱惑女賊耍得團團轉的「戇男」，絕對考驗演技。

相關字詞﹕伊娃朗歌妮亞 琪琪帕瑪 彼得大衛遜 愛迪梅菲 開箱 影視串流平台Prime Video 玩命情劫

上 / 下一篇新聞