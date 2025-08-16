木村拓哉再演《教場》 電影版明年上映

富士電視台昨證實《教場III》將會拍成電影，暫定明年上映；故事會延續2021年特備劇《教場II》的內容，木村拓哉繼續擔正，劇集版導演中江功及編劇君塚良一等幕後團隊原班人馬上陣，其他演出陣容稍後公布。

《教場》改編自長岡弘樹的暢銷小說，故事講述被稱為「教場」的警校中，木村拓哉飾演教官「風間公親」，個性嚴肅兼戴上義眼，角色獨特且破格，因而備受關注。他負責指導背景迥異的學警，每次遇到問題學生，他便會狠心叫他們退學。據報電影公司近日「超前部署」，率先在各大戲院派發《教場III》宣傳單張，背面印有「退學通知書」，掀起網絡熱話。

富士電視台寄予厚望

木村拓哉近日也在社交媒體Instagram透露開拍新作，雖然未有指明哪齣作品，但不少網民已猜測是《教場III》。日媒指富士電視台之前因「性招待」事件名譽掃地，《教場III》成為被寄予厚望的「翻身之作」。