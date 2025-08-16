明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

木村拓哉再演《教場》 電影版明年上映

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉化身冷酷警校教官「風間公親」演出富士電視台特備劇《教場》，連同續集及前傳《風間公親-教場0》，均叫好叫座。富士本乘勢開拍電影版，礙於木村所屬的尊尼事務所創辦人尊尼喜多川被翻出性侵醜聞，加上今年初富士捲入「性招待」事件，《教場》電影版一直只聞樓梯響。

富士電視台昨證實《教場III》將會拍成電影，暫定明年上映；故事會延續2021年特備劇《教場II》的內容，木村拓哉繼續擔正，劇集版導演中江功及編劇君塚良一等幕後團隊原班人馬上陣，其他演出陣容稍後公布。

《教場》改編自長岡弘樹的暢銷小說，故事講述被稱為「教場」的警校中，木村拓哉飾演教官「風間公親」，個性嚴肅兼戴上義眼，角色獨特且破格，因而備受關注。他負責指導背景迥異的學警，每次遇到問題學生，他便會狠心叫他們退學。據報電影公司近日「超前部署」，率先在各大戲院派發《教場III》宣傳單張，背面印有「退學通知書」，掀起網絡熱話。

富士電視台寄予厚望

木村拓哉近日也在社交媒體Instagram透露開拍新作，雖然未有指明哪齣作品，但不少網民已猜測是《教場III》。日媒指富士電視台之前因「性招待」事件名譽掃地，《教場III》成為被寄予厚望的「翻身之作」。

相關字詞﹕日本電影 教場 木村拓哉

上 / 下一篇新聞