娛樂

《鬼滅之刃無限城篇》收696萬稱冠 超越《哪吒之魔童鬧海》 成動畫最佳開畫票房

【明報專訊】日本動畫《鬼滅之刃》電影結局《無限城篇》分成三部曲上映，「第一章：猗窩座再襲」前日（14日）在港澳兩地開畫，票房錄得6,960,947港元，刷新今年2月內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）逾657萬港元成績，成為歷來最高開畫票房的動畫電影。

文：蘇珮欣

《鬼滅之刃 無限城篇》三部曲第一集「第一章：猗窩座再襲」上月18日在日本上映，截至本月11日，連續4周票房稱冠，上映25日累收220億日圓（約11.5億港元），入場人次1569.8萬，取代另一動畫《One Piece Film Red》，成為當地史上最賣座電影第6位，正挑戰前作《鬼滅之刃無限列車篇》407.5億日圓（約21.4億港元）日本史上最賣座電影冠軍的寶座。

《無限列車篇》大收3229萬

《鬼滅之刃 無限城篇》香港前日開畫，全日共有898場，還仿效日本，開設凌晨零時「零點場」。根據香港電影票房有限公司資料，《鬼滅之刃無限城篇》首日錄得6,960,947港元，成為港澳單日票房冠軍，亦打破今年2月在港上映的內地動畫片《哪吒之魔童鬧海》657萬港元的首日成績，成為港澳史上開畫日最賣座的動畫電影。據報《鬼滅之刃無限城篇》亦取代2015年《多啦A夢 STAND BY ME》，成為香港歷來開畫成績最佳的日本片。

吾峠呼世晴創作的《鬼滅之刃》，2016年2月起在《週刊少年Jump》連載，單行本總發行量1.5億，3年後改編成動畫劇《竈門炭治郎立志篇》，還有其後的《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》。動畫電影《鬼滅之刃無限列車篇》2020年上映，香港票房大收3229萬港元，《無限城篇》能否刷新紀錄，成為外界焦點。

舉辦「烏鴉」聲優見面會

《鬼滅之刃無限城篇》「第一章：猗窩座再襲」講述鬼殺隊成員竈門炭治郎、我妻善逸及嘴平伊之助集訓期間，反派鬼舞辻無慘現身鬼殺隊的產屋敷宅邸。眼見主公身陷險境，炭治郎及一眾「柱」高手趕赴營救，卻被鬼舞辻無慘推入神秘空間「無限城」；竈門炭治郎獲「水柱」富岡義勇救起，兩人一起搜尋鬼舞辻無慘藏身之處，途中遇反派「上弦之叁」猗窩座，展開激烈戰鬥。竈門炭治郎洞悉猗窩座「血鬼術」破綻，隱藏氣息埋身斬斷猗窩座頸部。戲中亦解說了猗窩座成為鬼之前的過去，他原名「狛治」，年少時為了籌錢給父親治病而成為小偷，遇上收他為徒的師父與女兒，正當狛治繼承師父的武館及與師父女兒成親，兩人卻被毒死。

據日媒報道，《鬼滅之刃 無限城篇》下月初將會舉辦配音員見面會，由聲演烏鴉的配音員現身。烏鴉在片中有不少戲分，負責將「無限城」內的戰况傳遞給鬼殺隊成員。消息公布後，不少粉絲笑言「沒想到連烏鴉的聲優也有見面會」。

另一方面，《鬼滅之刃無限城篇》上映後，不少粉絲指內容大概描述原著漫畫20多話，距離結局還差很遠。第一章片長155分鐘，預計第二三章每部片長至少3小時，官方目前尚未公布餘下兩集的上映時間，不過根據日本非官方網站透露，最快要等到2027年及2029年。

相關字詞﹕香港票房 日本動畫電影 日本電影 鬼滅之刃無限城篇

