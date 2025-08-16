明報新聞網
娛樂

楊千嬅相隔7年紅館開騷 未料50歲依然站上舞台

楊千嬅相隔7年再在紅館開騷 舉行4場個唱 賀出道30周年

【明報專訊】楊千嬅相隔7年再登紅館，於11月29日至12月2日舉行4場《楊千嬅Live MY LIVE 2025》演唱會，慶祝出道30周年。千嬅表示今次演唱會是她音樂人生的重要里程碑，「從《MY Tree Of Live》到《Live MY LIVE》，是我人生很重要一個階段，尤其今年是我出道30周年。」她21歲入行至今51歲，30年演藝生涯充滿挑戰與感恩，她從沒想過能走到這一步，很慶幸在一個很好的年代，與優秀團隊和唱片公司合作，用勤力換取認同，這是她做人的基礎。

千嬅感謝一直支持她的歌迷、家人、團隊，以及曾為她創作的作曲與填詞人；也多謝自己沒有放棄。《Live MY LIVE》以「直覺」為核心，千嬅與團隊希望通過音樂、造型、燈光和氛圍，傳遞最真摯的情感。歌單除經典主打歌，還有side track歌曲及從未在舞台上演繹的作品。舞台設計和呈現方式與以往不同，承諾帶給觀眾前所未有的體驗，「無論你是老歌迷還是新朋友，只要來到現場，細心留意歌詞，就會知道我想表達的一切」。

楊千嬅笑稱這次演唱會像一場「米芝蓮級別的私房菜」，是她與團隊為30周年獻上的心血結晶，演出是「一餐飯的成本比門票還貴」，承諾以最用心製作，讓每個觀眾感受到無與倫比的體驗。她稱從未預料自己50歲依然站在舞台上：「我本以為30多歲就會退休，但一點倔強和不服輸讓我走到今天。這不止記錄我的30年，也是你和我之間的30年，甚至是你們屬於自己的30年。」

娛樂組

