回顧半生 患癌賠光積蓄精神紊亂 65歲洪朝豐：我開始沒那麼厭世

洪朝豐近日於社交平台發文回望半生，談到自己的精神狀况、曾患舌癌、性取向及提到已故母親等。他直認曾經厭世，說39歲時爆發狂躁症，曾經用數百萬元的積蓄做生意，結果3個月就賠光。

患焦慮症「心莫名會慌」

洪朝豐寫道：「當時正跟女朋友鬧分手，由於言語激烈，給社會帶來大炸彈。6年後，因為不聽醫生吩咐，私自停藥，結果精神紊亂，進了醫院精神病房。」文中提及母親患失智症17年，「令我非常痛苦，最後幾年，完全認不到我。直到她逝世7年後，我才接受了她的逝去。如今，她已離開13年了。」

做舌癌手後喪失嗓音

洪朝豐在57歲那年做了舌癌手術，他說：「之後發一粒音，都是一場戰爭，我喪失了嗓音。我原本是一個電台DJ，幻想磁性、亮麗、厚實的嗓音可以做到老年。由於服了25年鬱躁症藥物，我的手會抖動，緊張時抖得犀利。

過去一年，還得了焦慮症，心莫名會慌，感覺緊張，不安。心慌時，手抖得更厲害，手抖得厲害時，心會更慌，惡性循環。生命充滿苦難。生命是草，間中有些微野花。」

洪朝豐表示最近看了《Dying to be me》這本書：「印度女作家在瀕死中，『選擇』回到人間，因為想將愛的體會告訴世人。我開始沒那麼厭世，也沒經常想這課題。我想，如果上天仍然留我在人間，一定有什麼等我去做，我只要耐心等待。It's ok to have sufferings。我終於知道。」

