老公盛品儒重病入ICU 蔡一鳳：暫未過危險期

蔡一鳳表示過去一個月感到非常辛苦，獨自帶着兩個小朋友展開暑假的郵輪之旅，而這旅程是盛品儒生病前安排好的，不能退款，盛品儒亦要她無論如何帶孩子出遊。她說丈夫叮囑她不要影響小朋友心情，暑假無論如何要帶孩子去玩：「他很有信心病情能控制得好，所以我不得不在沒工人跟隨的情况下，一個人很辛苦帶孩子們去玩，而且還要一邊擔心James的病情，不想讓James難過，每天要扮得開開心心拍照發給James，鼓勵他盡快好起來可一家人再去旅遊，而且不能讓大家知道James的病情。」蔡一鳳向傳媒表示丈夫病情有點嚴重，暫時未過危險期，仍在ICU護理，聽到別人說話，只是不能回應。

娛樂組