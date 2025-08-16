明報新聞網
娛樂

老公盛品儒重病入ICU 蔡一鳳：暫未過危險期

【明報專訊】名媛蔡一鳳與亞視前高層盛品儒（James）結婚11年，育有一對6歲龍鳳胎。蔡一鳳昨日在社交平台透露丈夫患重病，目前正在醫院深切治療部（ICU）留醫。她寫道：「親愛的朋友和家人：感謝你們的採訪、祈禱和鼓勵，對James來說是莫大的幫助。所有朋友和家人的探望、祈禱和鼓勵，給了他巨大的勇氣，讓他堅持與病魔抗爭。生命脆弱無常，變幻莫測。讓我們都好好照顧自己，保持健康。雖然他仍在與病魔抗爭，但他並不孤單，我們都會陪伴着他，我也會一直陪他關關難過，關關過！我們不會放棄！」

蔡一鳳表示過去一個月感到非常辛苦，獨自帶着兩個小朋友展開暑假的郵輪之旅，而這旅程是盛品儒生病前安排好的，不能退款，盛品儒亦要她無論如何帶孩子出遊。她說丈夫叮囑她不要影響小朋友心情，暑假無論如何要帶孩子去玩：「他很有信心病情能控制得好，所以我不得不在沒工人跟隨的情况下，一個人很辛苦帶孩子們去玩，而且還要一邊擔心James的病情，不想讓James難過，每天要扮得開開心心拍照發給James，鼓勵他盡快好起來可一家人再去旅遊，而且不能讓大家知道James的病情。」蔡一鳳向傳媒表示丈夫病情有點嚴重，暫時未過危險期，仍在ICU護理，聽到別人說話，只是不能回應。

娛樂組

相關字詞﹕盛品儒（James） 蔡一鳳

