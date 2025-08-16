網民翻炒陳奕迅謝安琪陳年緋聞 張繼聰：證明真金不怕洪爐火

記者：鍾一虹

張繼聰（阿聰）與太太謝安琪（Kay）前晚到西九戲曲中心欣賞《大狀王》，同場有久未公開露面的徐小鳳，笑容滿面跟大家打招呼，還有香胤宅與太太等。

徐小鳳罕有現身笑容滿面

張繼聰表示讀書時曾演出音樂劇，近10年則以拍電影為主，近期想到自己年過40歲，做演員又較被動，決定嘗試涉獵幕後工作，擔任音樂劇、舞台劇監製及電影導演，開拓不同範疇發展，他表示如劇本適合，歡迎與太太合作。謝安琪不怕夫妻檔產生拗撬，因為從未跟丈夫嗌過交，她說：「期待有劇本撮合我們奉旨嗌交，工作的地方有阿聰，氣氛比較好。」張繼聰笑言不與太太鬥氣，是男人生存之道，還自認很旺女主角。

當年想推合唱歌 因傳聞擱置

陳奕迅（Eason）日前在澳門巡演尾場獻唱《防不勝防》，送給作曲人張繼聰。張繼聰表示好感動，因對方不但是歌手，更是一個藝術家，唱功太勁，希望將來做幕後可以合作。Eason自爆患焦慮症，他相信對方身為前輩歌手，一定能處理到問題，「我有發短訊祝福他，希望他好好享受人生。我知道他喜歡電單車，我打算引導他入坑」。說到有網民再翻炒謝安琪與陳奕迅的陳年緋聞？張繼聰說：「咁證明真金不怕洪爐火，大家都活到、見證我哋3個人合照的年紀了。」他回想當年Eason邀他寫首歌與Kay合唱，但最後見到傳聞傳到好不堪，牽涉到兩個家庭，影響好大，覺得好無趣就擱置了。謝安琪說如果當時推出合唱歌，只會被模糊焦點。首歌會否再有機會推出？張繼聰說隨緣，已經成為往事，現在大家開心就好。

謝安琪為演唱失準解畫

謝安琪之前為陳慧琳演唱會擔任嘉賓被指演唱失準，她稱綵排仍輕鬆，沒想到正式表演時會受突如其來的緊張情緒影響，「我在台底等待出場時，聽到陳慧琳答謝曾合作的同事，我被感動，而且自己為出道20周年申請紅館開騷不成功，掀起了情緒」。她對表現失準感內疚，整個星期不敢出街，擔心途人目光。她探討箇中原因，可能焦慮來自以前積落的壓力，令到肌肉突然緊張似失聯。

張繼聰認同身為表演者都要面對這些問題，他的情况與Kay兩極，出道做歌手時無人談論，都是壓力來源，後來找到方法釋放，決定做「野獸派」什麼都不理，「有人奇怪，覺得我沒有流行歌，仍然繼續出歌，實情是在我的零用錢裏扣」。他趁機安撫太太，希望Kay能克服做歌手的一世課題。