娛樂

生日撞正魯庭暉離職 蘇雅琳：好尷尬

【明報專訊】女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）昨日出席月餅活動。愛吃月餅的她自爆小時候可一日食一盒月餅，所以身形肥嘟嘟。中學讀女校又不太注重外表，試過因貪吃，體重高峰期達56.7公斤（約125磅），直至年紀漸長才開始注意忍口節食。

COLLAR月底在亞博舉行演唱會，Ivy與隊友齊減肥，「上月中開始，我們每日午餐都食烚蛋，食足1個月，食到滯和驚，唯有改食粟米和番薯」。她們又每天接受近12小時地獄式排練，由早上排到夜晚。她上月趁有空檔假期與友人去印尼旅行，行當地3個火山，要早起身加上行程艱辛，成功減1.5公斤。

許軼被隊長爆花名

談到隊友許軼（Day）遭隊長沈貞巧（Gao）爆花名許X，並寫下一堆順次序數字123456_，疑取笑她花名「許7」。Ivy笑着爆料：「我手機寫她名叫『Day B仔』，因她似經常發夢，無論去健身和跳舞都有好多搞笑事，有好多回憶，好珍惜單純友誼。有時叫她全名許軼她不識應，叫花名反而會應。」

MakerVille行政總裁魯庭暉日前宣布離職，她認為團隊運作成熟，相信未來工作不受影響，「他離職當日撞正我生日，幾個老闆在公司有請我食蛋糕唱生日歌，好尷尬。（有沒有為魯庭暉辦餞別飯局？）不需要，他說以後可隨時約他食飯，而且對方還欠我一頓飯」。她已跟接任MakerVille行政總裁的金廣誠會面，有談及COLLAR日後發展方向。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕蘇雅琳（Ivy So） 魯庭暉

