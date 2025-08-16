明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

馮盈盈睇好陳詠詩 笑莫凡「問題少女」 預告備華麗戰衣現身港姐決賽

【明報專訊】馮盈盈昨日出席《2025香港小姐競選》分享會 ，為14名候選佳麗解答參選疑難，身為師姐的她表示候選佳麗多數都問如何備戰決賽，「如穿泳衣要食什麼唔會肚凸凸又要有力。其中④莫凡問了好多問題，還問怎樣保暖，她是問題少女，我認為她講廣東話無問題。」可有心水佳麗？她點名睇好擁有博士學位的⑨陳詠詩，「因為我曾考慮攻讀博士學位，但真的不容易，仍未放棄，所以我覺得陳詠詩好有毅力」。

陳詠詩：真係學到好多嘢

對於有網民質疑無綫藝人無劇拍被迫登台唱歌。馮盈盈表示有跟謝東閔學唱歌，但最近沒登台，她說：「好多前輩分享過做藝人要聲、色、藝，其實聲是排最前，唱歌可以學到點樣用聲，最近我都忙於為節目《剪裁魔法師2》開工，與森美大哥拍檔主持。」早前出席樂易玲生日會的照片被指身形暴脹？馮盈盈表示出席開心的活動難免食多咗，幸接拍了乳酪廣告已回復苗條身形，預告已準備了華麗戰衣，於港姐決賽大騷成果及氣質。

陳詠詩表示開心成為師姐馮盈盈的心水佳麗，亦讚對方開放及真誠分享心得，「我真係學到好多嘢！」莫凡否認是「問題少女」，只是問些可能大家想知的事，難得有機會，都想問多點，參選至今與其他佳麗溝通多了，廣東話亦有進步，希望決賽時表現更好，她說：「都驚決賽時太緊張忘記了點講，所以要盡量令自己不要緊張，要更加自信，表現就會好一點。」

李尹嫣感謝家人朋友幫手谷人氣

①李尹嫣於官方平台佳麗人氣榜排名下跌，認為不關穿泳裝被指「象腿」事，稱每名佳麗都很有熱度，排名上上落落好正常。她亦否認因參選壓力大，令到額頭爆瘡，是本身皮膚較差。媽媽可有幫手催谷人氣？她說：「家人和朋友好支持我，他們都會幫我轉發，叫其他人點讚，的確幫到我的熱度。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕李尹嫣 莫凡 陳詠詩 馮盈盈

上 / 下一篇新聞