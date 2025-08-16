馮盈盈睇好陳詠詩 笑莫凡「問題少女」 預告備華麗戰衣現身港姐決賽

陳詠詩：真係學到好多嘢

對於有網民質疑無綫藝人無劇拍被迫登台唱歌。馮盈盈表示有跟謝東閔學唱歌，但最近沒登台，她說：「好多前輩分享過做藝人要聲、色、藝，其實聲是排最前，唱歌可以學到點樣用聲，最近我都忙於為節目《剪裁魔法師2》開工，與森美大哥拍檔主持。」早前出席樂易玲生日會的照片被指身形暴脹？馮盈盈表示出席開心的活動難免食多咗，幸接拍了乳酪廣告已回復苗條身形，預告已準備了華麗戰衣，於港姐決賽大騷成果及氣質。

陳詠詩表示開心成為師姐馮盈盈的心水佳麗，亦讚對方開放及真誠分享心得，「我真係學到好多嘢！」莫凡否認是「問題少女」，只是問些可能大家想知的事，難得有機會，都想問多點，參選至今與其他佳麗溝通多了，廣東話亦有進步，希望決賽時表現更好，她說：「都驚決賽時太緊張忘記了點講，所以要盡量令自己不要緊張，要更加自信，表現就會好一點。」

李尹嫣感謝家人朋友幫手谷人氣

①李尹嫣於官方平台佳麗人氣榜排名下跌，認為不關穿泳裝被指「象腿」事，稱每名佳麗都很有熱度，排名上上落落好正常。她亦否認因參選壓力大，令到額頭爆瘡，是本身皮膚較差。媽媽可有幫手催谷人氣？她說：「家人和朋友好支持我，他們都會幫我轉發，叫其他人點讚，的確幫到我的熱度。」

記者：林祖傑