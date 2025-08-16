張家輝跳唱苗僑偉大讚 心癢想開騷 相隔19年再拍劇 演《芻狗之血》似挑戰國際賽

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張家輝昨日到尖沙嘴出席的士預約服務宣傳活動，就網上瘋傳他在街頭與人爭的士的片段公開真相，指片段是新廣告的一部分。現場首播新廣告，見「文武雙全」的張家輝打功夫兼唱歌，他笑稱以後可做「跳武歌手」，隨即在多名舞蹈員伴舞下首唱廣告歌，並擺出功夫甫士影相，吸引大批市民圍觀。張家輝見反應熱烈，亦走近市民玩自拍和握手。

街頭爭的士屬廣告一部分

張家輝表示近期天氣多變，出街都見到好多地方似水塘漏水，幸廣告活動未受影響。今次為拍廣告再展歌喉和展現武打功架。他表示最初不理解為何要唱歌，不過都盡力配合創意，跟團隊付出不少辛勞，在鬧市曝曬和武打兩天才完工，開心廣告成品效果好。他搞笑說：「我近年少拍打戲，因為見甄子丹差不多追到我，就交給他。」有否覺得樂壇欠他一個交代？他笑說：「交乜嘢代吖，我自己口痕唱歌啫，樂壇交返畀古仔（古天樂）攞多一次獎啦！」

從小有歌手夢 掃把當結他

張家輝早前為陳慧琳（Kelly）演唱會擔任嘉賓，在台上跳唱《眼睛想旅行》，網上迴響大。他表示這個表演原意為貪玩、搞創意，「我10年前為Kelly演唱會做過嘉賓，上台唱完首歌就走，今次再做不想交行貨，有人提議跳唱，我認真搵排舞師排練了七八堂，又在工作室和家中練習跳到抽筋，需要重新協調手腳」。

張家輝沒想到這場客席表演能大受觀眾歡迎，甚至令苗僑偉（三哥）動心，「我跟三哥交換聯絡號碼已久，但以往很少聯絡，今次連他都致電來，說睇到我跳唱好精彩又搞笑，三嫂（戚美珍）仲爆三哥不停翻睇，睇足半小時，可能是大家對我演過的電影角色化骨龍、澤西有回憶！」他承認很貪玩，心癢癢想開演唱會，但首要構思創意主題能娛樂大家：「我小時候已經有歌手夢，躲在棉被唱歌，被父母揭開棉被見到，又試過攞掃把扮彈結他，被鄰居隔住窗望到。」

可能有角色打動到太太關詠荷

張家輝與太太關詠荷之前結伴欣賞夏韶聲演唱會，61歲關詠荷被網民讚保養得宜。家輝得戚說：「麻麻哋，我不可以這樣說，OK啦，這個年紀都算標青，好難keep㗎，她又要keep住我，我又要keep住襯她。」關詠荷有否戲癮？他叫大家訪問對方，因日常生活兩夫妻沒談論這話題，「我就覺得她戲癮一般，不過可能有角色觸動到她，會出山都未定」。可有想過親自為太太度身訂做角色？他說自己做導演都來不及寫劇本，幫另一半打算更難，怕拖累對方。

張家輝相隔19年再拍劇，與胡杏兒演出改編自以色列劇《Kvodo》的《芻狗之血》，將於ViuTV播放，被指倒戈跟娘家無綫作對。他表示身為演員很被動，「這個不是我簽約的負責範圍，部片賣給誰不是我能控制，我只能演出，亦不夠膽講演得好不好。不過我參與該劇是因為跟無綫舊班底合作，而且劇本曾拍美版、韓版，跌落我手拍華人版似挑戰國際賽，想做得最好睇」。他亦期待自導自演的電影《贖夢》若能回本兼有錢賺，會開拍續集。

叫曾展望唔好顧住追女仔

憑無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的曾展望被封「張家輝2.0」，自薦演家輝年輕版角色。張家輝叫好，說兩人都有點似樣，並予以鼓勵：「我都希望跟新舊演員多合作，我在他現時的年齡都幾靚仔，撞牆、跳海、跳火圈，乜都做，曾展望不要顧住追女仔，要努力事業。」

