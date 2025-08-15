明報新聞網
娛樂

【開箱】《最後復活戰》日版《體能之巔》 退役運動員爭奪160萬獎金

【明報專訊】2023年在影視串流平台Netflix上架的韓國綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》，邀請超強體能的百名男女，參與競技遊戲，勝利者可獲3億韓圜（約170萬港元）獎金。節目叫好叫座，帶挈參賽者之一、曾演親子真人騷《超人回來了》的格鬥選手秋成勳人氣急升。《體能之巔》去年推出第2季，同樣大受歡迎，第3季今年底將上架，並擴大製作規模，邀請來自亞洲各地的「大隻」男女參賽。Netflix本月12日照版煮碗推出同類型的日本競技真人騷《最後復活戰》，邀請超強體能的25名前職業運動員比賽，勝出者可獲3000萬日圓（約160萬港元）獎金。

比賽分六關 計分方法有心思

《最後復活戰》挑戰極限體能，邀請25名退役運動員參與多場競賽，考驗他們的體能、耐力、謀略及心理質素，角逐3000萬日圓（約160萬港元）獎金，勝出者可藉此開展運動員之外的人生第二春。節目的概念不止觀看退役運動員挑戰體能，還有他們退役後變回普通人，在重新展開職業生涯的過程中，面對許多嚴峻問題，生活並不如意。《最後復活戰》所提供的獎金，或許能為他們的人生解困。即使退役運動員沒有財政壓力，節目也有助他們重拾運動員的熱血初心。

25名參賽者背景多樣化，分別來自足球、棒球、水球、拳擊、欖球、網球、體操等不同界別，退役原因亦各有不同，部分人因年紀大退出體壇，有些則因傷退役，部分被國家隊或職業團隊開除。他們退役後轉行，有些人當教練、開健身室、當營業員，甚至改行做咖啡師、髮型師或演員。參賽者中不乏知名運動員，譬如曾拿下女子摔角奧運金牌的登坂繪莉、日本前國足大久保嘉人、多次衛冕雛量級的世界冠軍拳擊手長谷川穗積、前棒球手「筋肉超人」系井嘉男、《海中沉睡的鑽石》男星兼前拳擊手鬼倉龍大，還有《離線找真愛》的前水球運動員荒井陸等。

比賽共有6關：第一關是攀上1500米雪山；第二關仰臥起坐，其中前棒球手正隨優彌以579次仰臥起坐拿下第一。第三關是吊欄杆，第四關搬沙包，第五關設下一對一擂台，最後一關是三方拔河。比賽項目並不新穎，不少跟《體能之巔：百人大挑戰》相似，例如第四關的搬沙包，跟《體能之巔》一樣，以團隊形式合力堆滿三層高塔，並將最重的一個沙包運到最高點便勝出。雖然稱不上有新鮮感，但計分方法有花心思，除了逐關淘汰外，還設有計分制，以比賽成績高低給予相對的分數，分數愈高的參賽者，不僅在下一關獲得有利條件，還可以享用較佳的住宿及膳食。

有退出機會 可拿走16萬

《最後復活賽》還加插了一些有趣的「玩法」，完成第4關剩下6人，大會給予他們一個退出機會，若選擇提前退賽，可即時拿走300萬日圓（約16萬港元），但名額只有一個。之後加插「簡報會」，給予各參賽者5分鐘時間，說明若獲得3000萬日圓獎金，會如何使用來重啟人生，還找來專家評分。這安排出發點雖好，給予機會參賽者好好思考將來，但他們完全沒有相關演講才能，結果表現比小學生還不如，過程相當無聊。節目為了突顯退役運動員的特殊背景，加插不少篇幅描述各人歷史，以及他們的私下互動、聊天的感性場面，甚至公開參賽者與家人視像通話的畫面，令節目不止是你死我亡的「血淋淋」競爭，也有溫柔的一面。

相關字詞﹕體能之巔：百人大挑戰 影視串流平台Netflix 最後復活戰

