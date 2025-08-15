明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

NewJeans與事務所未達協議 9月再調解

【明報專訊】由Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein組成的韓國5人女團NewJeans，與所屬經理人公司ADOR及其母公司HYBE的合約糾紛，拖延至今仍未解決。早前韓國法院頒布禁令，禁止NewJeans獨立活動，並要求雙方調解。

韓媒報道，首爾中央地方法院昨日就NewJeans與ADOR合約糾紛，以非公開形式安排調解會議，Minji及Danielle代表NewJeans出席。兩女現身法院外時，未有回應傳媒提問，僅稱「不好意思」，但當她們見到粉絲到場支持，即露出笑容。

韓媒指調解歷時1小時20分鐘，Minji與Danielle離開法院時對於是否達成協議，均未有表態。法院方面表示，雙方會於9月11日再次調解，意味昨日未能達成協議。若最終調解破裂，法院會於10月30日就合約糾紛裁決。

案件源於去年11月，NewJeans以信賴破裂為由，單方面宣布與ADOR解除合約。ADOR向法院提出訴訟，以確認經理人合約有效，並申請禁止NewJeans成員獨立活動。上月24日案件第3次開審，ADOR表示為NewJeans提供了充分的演藝工作機會，也如實發放酬勞。NewJeans則稱從ADOR解除代表閔熙珍職務開始，NewJeans成員沒受到事務所保護，且對ADOR失去信任，堅拒再合作。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕合約糾紛 韓國女團

上 / 下一篇新聞