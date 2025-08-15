NewJeans與事務所未達協議 9月再調解

韓媒報道，首爾中央地方法院昨日就NewJeans與ADOR合約糾紛，以非公開形式安排調解會議，Minji及Danielle代表NewJeans出席。兩女現身法院外時，未有回應傳媒提問，僅稱「不好意思」，但當她們見到粉絲到場支持，即露出笑容。

韓媒指調解歷時1小時20分鐘，Minji與Danielle離開法院時對於是否達成協議，均未有表態。法院方面表示，雙方會於9月11日再次調解，意味昨日未能達成協議。若最終調解破裂，法院會於10月30日就合約糾紛裁決。

案件源於去年11月，NewJeans以信賴破裂為由，單方面宣布與ADOR解除合約。ADOR向法院提出訴訟，以確認經理人合約有效，並申請禁止NewJeans成員獨立活動。上月24日案件第3次開審，ADOR表示為NewJeans提供了充分的演藝工作機會，也如實發放酬勞。NewJeans則稱從ADOR解除代表閔熙珍職務開始，NewJeans成員沒受到事務所保護，且對ADOR失去信任，堅拒再合作。

文：蘇珮欣