明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

重提去年見英王儲尷尬事 笑男友兄糾結拿啤酒

【明報專訊】Taylor Swift亮相男友查維斯卻斯（Travis Kelce）與兄長積遜（Jason Kelce）的播客節目《New Heights》，據美媒報道觀看直播人數一度增至130萬，因而癱瘓網絡，畫面變黑；報道指該節目的YouTube頻道訂閱人數也由直播期間的285萬增加至291萬。Taylor Swift不忘在節目中放閃，「這播客為我做了很多事，甚至令我交到男朋友，他用這節目做交友平台，還做了友誼手鏈給我」；查維斯卻斯自言在《Eras Tour》被女方吸引，「你讓我變得更好，和你聊天是我人生中最自然的對話」。

Taylor Swift重提去年在倫敦開騷，英王儲威廉帶同喬治小王子與夏洛特小公主到後台跟她合照，稱當時積遜也在場，不過他拿着啤酒，一度陷入尷尬與應否放下啤酒的糾結之中，深怕自己面對王室顯得不禮貌。積遜承認，「拿着啤酒見王室是否不夠尊重？但如果我放下它，還算是自己嗎？他們不會想看到真實的我嗎？」Taylor笑言，「我幾乎能聽見他內心的聲音，思考每個舉動是否不禮貌」。其實Taylor去年6月倫敦巡演後，卻斯兄弟已在播客節目中談及見王室的經歷，查維斯大讚威廉王子很有型，積遜則對夏洛特公主的舉止印象深刻，大讚她很可愛。

相關字詞﹕美國樂壇天后Taylor Swift 威廉王子

上 / 下一篇新聞