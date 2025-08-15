重提去年見英王儲尷尬事 笑男友兄糾結拿啤酒

【明報專訊】Taylor Swift亮相男友查維斯卻斯（Travis Kelce）與兄長積遜（Jason Kelce）的播客節目《New Heights》，據美媒報道觀看直播人數一度增至130萬，因而癱瘓網絡，畫面變黑；報道指該節目的YouTube頻道訂閱人數也由直播期間的285萬增加至291萬。Taylor Swift不忘在節目中放閃，「這播客為我做了很多事，甚至令我交到男朋友，他用這節目做交友平台，還做了友誼手鏈給我」；查維斯卻斯自言在《Eras Tour》被女方吸引，「你讓我變得更好，和你聊天是我人生中最自然的對話」。
Taylor Swift重提去年在倫敦開騷，英王儲威廉帶同喬治小王子與夏洛特小公主到後台跟她合照，稱當時積遜也在場，不過他拿着啤酒，一度陷入尷尬與應否放下啤酒的糾結之中，深怕自己面對王室顯得不禮貌。積遜承認，「拿着啤酒見王室是否不夠尊重？但如果我放下它，還算是自己嗎？他們不會想看到真實的我嗎？」Taylor笑言，「我幾乎能聽見他內心的聲音，思考每個舉動是否不禮貌」。其實Taylor去年6月倫敦巡演後，卻斯兄弟已在播客節目中談及見王室的經歷，查維斯大讚威廉王子很有型，積遜則對夏洛特公主的舉止印象深刻，大讚她很可愛。
相關字詞﹕美國樂壇天后Taylor Swift 威廉王子