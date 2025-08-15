重提去年見英王儲尷尬事 笑男友兄糾結拿啤酒

Taylor Swift重提去年在倫敦開騷，英王儲威廉帶同喬治小王子與夏洛特小公主到後台跟她合照，稱當時積遜也在場，不過他拿着啤酒，一度陷入尷尬與應否放下啤酒的糾結之中，深怕自己面對王室顯得不禮貌。積遜承認，「拿着啤酒見王室是否不夠尊重？但如果我放下它，還算是自己嗎？他們不會想看到真實的我嗎？」Taylor笑言，「我幾乎能聽見他內心的聲音，思考每個舉動是否不禮貌」。其實Taylor去年6月倫敦巡演後，卻斯兄弟已在播客節目中談及見王室的經歷，查維斯大讚威廉王子很有型，積遜則對夏洛特公主的舉止印象深刻，大讚她很可愛。