Taylor Swift化身性感表演女郎 新專輯造型遭Kylie Minogue粉絲質疑抄襲

Taylor Swift在《New Heights Show》透露，新專輯靈感來自史上最高票房的巡迴演唱會《Eras Tour》，「這張專輯是我在巡演期間內心世界的幕後故事，那段時間充滿了歡樂和活力」。她稱去年4月推出的《Tortured Poets Department》是她把過去兩年的所有想法、感受與經歷，一次過透過作品釋放出來，所以共有31首歌，「今次只有12首，不會有第13首，也不會有其他歌曲；這是我一直想做的專輯，每一首歌都有它存在的理由」。曾在她巡演中擔任暖場歌手的Sabrina Carpenter，將會在主打歌《The Life of a Showgirl》跟Taylor合作。

被指用歌曲回應「死侍嫂」友情

至於為什麼新專輯以表演女郎（Showgirl）命名，查維斯卻斯在節目中笑言，Taylor Swift正過着「表演女郎的生活」，Taylor也不否認，「所以我才這樣命名，你說對了」。先後在《Shake It Off》等大熱歌曲跟她合作的Max Martin和Shellback，再次成為她新專輯的大腦，Taylor稱趁去年歐洲巡演空檔，飛往瑞典找兩人錄製新歌，「我們三人曾創作我最喜歡的一些歌曲，但從未一起完成整張專輯」。

「死侍嫂」碧琪麗芙莉因與《痛愛完成式》導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）的官司，把Taylor Swift也扯進去，兩人多年友情被指無復當年。向來喜歡用作品說話的Taylor，據英美傳媒報道，新專輯中的《Ruin the Friendship》疑似回應與碧琪的友誼。去年總統大選Taylor公開支持代表民主黨出戰的賀錦麗，受到特朗普批評，據悉新碟中也有一首歌回應此事。至於她跟查維斯卻斯的戀情，曾遭外界質疑是公關操作，她也會在新專輯中以自己的方式回應。

新專輯有不同版本，Taylor Swift亦拍了多個不同造型的表演女郎照片，包括穿著性感羽毛裝，戴黑色假短髮與巨型粉紅羽毛，還有穿著紅黑閃片連身衣配搭長手套與黑絲襪等。

Swifties（粉絲暱稱）讚好Taylor Swift的性感新造型，但亦有澳洲歌姬Kylie Minogue的歌迷指出Taylor的新專輯意念，似乎跟Kylie於20年前的世界巡迴演唱會《Showgirl: The Greatest Hits Tour》非常接近，質疑她抄襲，有歌迷表示，「Kylie才是唯一的表演女郎，不是要貶低Taylor，但Kylie才是真正女王」；另一網民稱，「只有一名表演女郎，那就是Kylie」。