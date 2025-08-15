明報新聞網
娛樂

【娛樂場】梁諾妍主持《跑者愛也》 與嘉賓邊跑邊分享經歷

【明報專訊】港台電視製作《跑者愛也》，「跑，源於對生命的熱愛、對理想的追求！當心中燃燒着熱情，堅持信念，隨着自己步伐，定能邁向更寬廣的天地」。節目結合嘉賓訪談、紀錄片與教學，透過不同跑者的故事，探討他們在跑步運動中的經歷與體會。

袁富華「登六」後心態改變

梁諾妍（Inez）擔任主持最適合不過，她是兩女之母，兩次懷孕期間堅持跑步習慣，去年佗住細女挺7個半月大肚跑10公里賽事，她以行動證明適量運動有助於孕期身心健康。節目邀請演藝界及運動員嘉賓一起跑步與分享，並發掘香港絕美的跑步路線，節目亦會教授跑步小知識，以鼓勵大家建立健康生活，追求卓越，勇於突破自我界限。

《跑者愛也》共10集，先後有姜皓文、蔡一智、連詩雅、曹星如、蘇麗珊及剛播映的袁富華（Ben哥）擔任嘉賓，節目中分享跑步心得。第6集以「老友跑跑」主題，袁富華透露當年因拍戲開始跑步，其後逐漸愛上這種自在的感覺，笑言跑步初衷「是為了走更長、更遠的路」。Ben哥跟Inez分享「登六」後的心態改變和保持健康身形的秘訣。對他而言，年齡只是數字，最重要的是保持年輕心態。回顧演藝圈多年的經歷，他稱注重工作與生活之間的平衡，會把握機會嘗試挑戰不同角色，在工作時全力以赴，在休息時盡情享受。

緊接登場有梁雍婷、張紋嘉（Crystal）與黎展峯等。梁雍婷憶述帶同跑鞋參與海外電影節的經歷，兼且透露個人的跑步目標。她在節目中談及對演藝事業的熱忱與堅持，並感謝恩師廖啟智（智叔）對她的栽培。

梁雍婷感謝恩師廖啟智栽培

入行18年的張紋嘉（Crystal），與Inez一碰頭就有講不完的話題，兩人互相分享參加跑步賽的經歷，並悟出跑步為個人事業帶來的正面影響。Crystal更分享與男友、舞台劇演員林子傑（Ronald） 結伴做運動的趣事。黎展峯在大學時期修讀體育系，運動對他來說是家常便飯的事，但原來他從未參加過半馬或全馬賽事，希望30歲前實現目標。他除了專注唱歌外，亦嘗試演藝、主持的多元工作，忙碌的生活中，他發現跑步是陪伴自己人生不同階段的好朋友。

用跑步證明人生有無限可能

早前港台舉行「《跑者愛也》歡樂跑」，Inez跟應智越（細貓）及近100名跑友一起完成3公里的慢跑，還初嘗當視障跑者的滋味。 Inez在節目中跟藝人嘉賓體驗不同跑步路線，介紹不同素人跑者的故事，她笑言儘管與他們素未謀面，聊起來卻似早已結識，她開心認識到香港首名完成全球「六大馬拉松」的視障跑手傅提芬，以及年屆70歲的視障婆婆鄺佩萍，表示十分欣賞她們用跑步證明人生有無限的可能。

逢周四晚上9時30分播放 港台電視31

相關字詞﹕跑步經歷 梁諾妍（Inez） 跑者愛也

