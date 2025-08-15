新歌細訴由「e至E」進化歷程 呂爵安返母校拍MV曬腳毛

數十師弟妹參與拍攝

Edan成長過程中最難忘是小學開心時光，遂以「Capital E」身分回歸母校拍MV；感激母校一口答應借場地拍攝，幫他打點好一切外，連禮堂裝修工程也提早竣工，並召集數十名師弟妹參與拍攝，令他十分感動。以前的中文老師與數學老師仍在母校執教，外表零變化，凍齡有術。

Edan在MV化身「小學雞」，表情多多，又與師弟妹玩「火車瓹山窿」，在禮堂內組成人海，合力以紅白卡紙砌出「細楷e」及「大楷E」。

Edan稱小學時自己可算風頭躉，常上台表演，是學生代表之一，相當活躍。Edan身體特徵是「腳毛長」，MV中他穿校服及運動服均是短褲，讓爵屎（粉絲暱稱）看到「ED腳毛」，證明他初心不變，依然零偶包。由入行以來陪伴Edan成長的監製Edward Chan亦穿小學運動服助陣。Edan首張個人專輯《e to E》同日面世，包括3首舊歌《E先生連環不幸事件》、《純銀子彈》、《天天都是愚人節》；以及5首新歌《離開伊甸園》、《閉屏孔雀》、《It's you》、《八秒定律》及《Capital E》，全部不同曲風，亦會在演唱會獻唱。

