政府TVB合作《好嘢港多啲》 群星演出 羅子溢羨慕馬國明常被靚女包圍

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

馬國明笑稱以前很少跟女拍檔合作，現在終於有點補償，多謝公司眷顧，能伙拍劉穎鏇、李芷晴以經典劇《衝上雲霄》，還有《飛常日誌》角色拍攝，對白似曾相識，勾起很多拍劇回憶。他對香港國際機場留下感情，感到驕傲。他透露將開拍《飛常日誌》續集，「心情緊張又期待，上次去機場拍該劇，踏足很多港人和旅客不能去到的地方，拍續集會扮演機場管理層，會再有機會探索更多未去過的地方」。

羅子溢伙黃金寶踩越野單車

羅子溢羨慕馬國明常被多名靚女包圍演出，自己近幾年沒女拍檔，「可能之前去得太盡，但不夠膽主動爭取女拍檔，希望公司聽到他的聲音」。他在劇中與香港單車名將黃金寶做拍檔，一齊踩越野單車有新體驗，並見識到對方腿肌、膽量都好犀利，為人又親切，矯正他踩單車的姿態。他拍攝時有挑戰很多高難度動作，在懸崖峭壁旁邊踩車衝落山坡。不過他今次無膽著貼身單車衫，覺得身形未準備好，只著單車短褲。他近期頻頻分享生活照，與老婆楊茜堯拍拖食糖水，又帶子女去果園採摘黃皮。他說：「小孩出世後比較懶惰，是時候搞拍拖情趣，逗太太開心，而且想小朋友多親近大自然。」

曾展望不抗拒情侶檔搵銀

李芷晴參與《女神配對計劃》已拍攝完畢，她拒絕透露有否找到心上人， 叫大家繼續追看自有分曉。至於跟追求者「怕醜仔」Jacob有否繼續打網球？她說暫時未有機會。在旁的曾展望立即邀約李芷晴打波。曾展望被問跟同節目的葉蒨文同居及拍拖傳聞，他再次澄清：「我們沒有同居，亦未到拍拖階段。」兩人日前被發現約會出街。他解釋是獲廣告商贊助眼鏡，便相約一齊去揀眼鏡，他不抗拒情侶檔搵銀，因為他們關係好，私下有保持聯絡。

陳懿德盼鑽研出獨特主持風格

陳懿德開心跟馬國明、劉穎鏇合作拍攝，一嘗穿空姐制服拍劇感覺。劇中她要演繹情迷機師情節，呈現癲喪一面，拍攝時笑不停。最近她在社交平台分享因主持歌唱比賽節目《聲秀》感壓力大，表示獨挑大樑感覺責任重大，不停翻看《聲夢傳奇》及《中年好聲音》， 更抱着抄下的筆記入睡，希望鑽研出一套獨特的主持風格，「前輩森美、車婉婉做得好好，難免會有比較，也推動我要進步，帶歡樂給觀眾」。

