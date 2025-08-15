明報新聞網
娛樂

舞台劇瞓棺材 場場收利市 黃秋生讚梁業身手靈活兼醒目

【明報專訊】梁祖堯、黃秋生、湯駿業、邵美君、何洛瑤及ERROR成員梁業（肥仔）主演舞台劇《風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback)》今日假葵青劇院演藝廳演出。

秋生又唱又跳驚心臟病發

接替葛民輝演校長一角的黃秋生表示劇中要唱歌、跳舞、玩樂器，還要瞓棺材，很大挑戰。他不介意瞓棺材，初入行時已經常瞓棺材，笑言又唱又跳，反而驚心臟病發，死在舞台！梁祖堯認同，「我們這年紀，不擔心受傷，只擔心猝死！」

提到瞓棺材不吉利，會否給黃秋生一封大利市？梁祖堯說：「何止一封，每場都畀，始終個劇講殯儀業，有破地獄場面，儀式要做到好足，不可怠慢 。」

黃秋生笑稱只懂跳「交際舞」，不過有肥仔在場便有信心，叫肥仔教他跳舞。梁祖堯稱安排肥仔和秋生見面時，肥仔將自己的舞蹈片給秋生看，「秋生睇過後，第一個反應『嘩，少年洪金寶』，大讚肥仔身體靈活，完全不受地心吸力影響」。

肥仔抱學習心態與影帝鬥戲

肥仔表示今次《Di-Dar》重演，舞蹈較上次勁，預告是演唱會級數。首次演舞台劇的肥仔表示面對影帝黃秋生，初時的確有膽怯，但很快將心情調整過來，平常心面對，因愈驚愈發揮得不好，他說：「抱來學習心態，不給自己太大壓力。到目前為止，秋生哥都沒說我蠢。 」秋生反讚肥仔醒目，他笑說：「看他肥頭耷耳就知他醒目啦。」

記者：柯美

相關字詞﹕梁業(肥仔) 風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback) 黃秋生 梁祖堯

