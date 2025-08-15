明報新聞網
娛樂

陳奕迅患病依然強 好友佩服 巡演紀錄片首映 容祖兒楊千嬅安仔撐場

陳奕迅演唱會紀錄片首映 邀好友捧場 Eason患情緒病瞞媽媽

【明報專訊】陳奕迅（Eason）巡迴演唱會紀錄片前晚舉行首映，其中好友場獲容祖兒、楊千嬅、蘇永康、許志安（安仔）等捧場，好友們看完心情複雜，感受到Eason是將生命奉獻給工作的藝術家。Eason自爆患情緒病未有告知媽媽，報道出街後媽媽致電給他，問為什麼這麼大壓力，他對媽媽說病情好輕微。完成演唱會，他已想下次演唱會要做些什麼，未能停下，忍不住摑自己一巴。他希望去不同地方看騷，吸收不同文化。

Eason《FEAR and DREAMS:NOW is the only reality》前晚首映一連放映4場，3場開放給歌迷欣賞，第4場邀請好友觀看，趁機與容祖兒、楊千嬅、梁漢文、馮德倫、許志安、郭偉亮、葉佩雯、岑寧兒及谷德昭等敘舊，他們傾偈又合照，場面熱鬧。

容祖兒：似睇緊鬼片一樣

容祖兒看完後心情複雜，真正感受到Eason是將生命奉獻給工作的藝術家，「我覺得有啲部分，好似睇緊鬼片一樣，好緊張，直情是感同身受，完全感受到他個fear，他好似打了一場仗，一個個難關去克服，經過今次後，應該沒有事可以再嚇倒他。我哋大家都大個，最希望見到朋友，可以每一日做到自己想做的事，成功失敗，到最後都希望可以滿載而歸，能於人生中收集好多經驗，好多愛」。楊千嬅意想不到Eason這次旅程這麼精彩，最希望他可以做回30年前那個陳奕迅，「牙牙擦擦」又「開開心心」！

蘇永康：學習與問題共存

蘇永康透露在Eason打網球受傷時，一直於醫院陪伴，亦在對方未康復、總是擔心耳仔聽不清時，不時通電話，安慰不用擔心，他說：「人生有很多fear，可能有時有一些問題，不能馬上解決，就先放一邊，學習與問題共存，終有一日可以解決的。」梁漢文稱身為朋友很早已知道Eason一些感受，像早期要取消香港站，正好一起打網球，打到一半收到消息，感受到對方的fear：「大家都是男人，我哋不會講咁多，見到他去咁多地方，做咁長巡演，戥他好開心。」

郭偉亮：將情緒發泄出來就得

郭偉亮覺得這部紀錄片「好正」，告訴大家無論幾勁的人，都是一個人，而不是超人，任何事都要付出的。大家關心Eason的情緒病，他笑說：「佢不嬲都short㗎啦！哈哈！佢將情緒放在歌入面然後發泄出來就得，不用擔心，佢有咁多老友喺身邊。」

許志安表示看完紀錄片內心舒服不少，「感受好深，鏡頭前都是好真實的他，兩三年前，我都有fear嘅時候，佢寫了首歌畀我，我好佩服佢，生病過程中仍然可以咁強。套紀錄片直情係一粒藥，可以交畀其他有病嘅人，食咗好番嗰種，有呢個朋友，真係好正，歌又正，又帶畀大家好多歡樂」。岑寧兒覺得這部紀錄片非常珍貴，因好多時大家好容易忘記台上表演者也是一個人，電影中一如Eason唱歌般誠懇，真實地把所有fear and dreams展示出來，同時也看到Eason在成長中，「每個人都要適應，好有啟發，我想同佢講，放假啦，好好休息吓，再前進」。

自爆無告知媽媽患情緒病

Eason在歌迷分享場自爆一直沒告訴媽媽自己有情緒病，怕對方擔心，但醜婦終須見家翁，新聞一出，媽媽即致電給他，問為什麼會這麼大壓力，他說：「我真的不是好緊要，我個病好輕微，不是嚴重到行不到出房門口那種。大家不用擔心。」他稱演唱會完結後在家中沒工作，已開始想下一次演唱會應該做些什麼，他說：「我直頭諗不如開個大場，不用咁辛苦，《阿士匹靈》、《他一個人》都要唱，諗諗吓自己摑自己一巴，咩事呀，放假啦，仲諗？我不時在演唱會入面吹水，話不如下次是但就咁唱歌吹水咪得，但我反問自己，係唔得㗎，我做唔到，我要有故事骨幹，我現在已經乾晒，或者去西班牙、意大利、巴西，去不同地方睇騷，吸收不同文化，睇騷真的好開心，好似睇BIG FOUR演唱會，覺得許志安好有型，有衝動都想練吓自己肢體，操弗啲。」

娛樂組

相關字詞﹕許志安（安仔） 楊千嬅 容祖兒

