明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

丹尼爾路易斯息影8年復出 演導演兒子新片 劇照曝光

【明報專訊】2017年拍完《霓裳魅影》後宣布退休的3屆奧斯卡影帝丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis），美媒去年報道指他休息多時，終於為了兒子羅倫路易斯（Ronan Day-Lewis）重出江湖，主演後者首次執導的電影《Anemone》，預計下月揭幕的紐約電影節世界首映，估計父子倆屆時會一同亮相，首張劇照前日率先曝光。丹尼爾路易斯除了主演《Anemone》，亦跟兒子羅倫一同撰寫劇本；其餘演出陣容包括《未來報告》女星莎曼菲摩頓（Samantha Morton）及《權力遊戲》辛賓（Sean Bean）等。《Anemone》講述在英格蘭北部，一名中年男子往尋找疏遠已久並隱居森林的兄長，但因過去的創傷，兩人的關係緊張又脆弱。據悉此片在紐約電影節世界首映後，10月3日會在美國限定戲院上映。

安祖蓮娜拍間諜新片

現年68歲的丹尼爾路易斯是奧斯卡史上唯一三度稱帝的男演員，先後以《無悔今生》、《黑金風雲》及《林肯》贏得金像獎最佳男主角，加上憑《因父之名》、《紐約風雲》及《霓裳魅影》獲提名，演藝生涯中共六度角逐奧斯卡影帝。丹尼爾與文學界亦有淵源，其父是桂冠詩人塞西爾路易斯（Cecil Day-Lewis），外父則是寫過《推銷員之死》等名作的亞瑟米勒（Arthur Miller）；羅倫路易斯本是畫家，其首個個人國際畫展去年曾來港展出。

另一方面，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）繼《史密夫決戰史密妻》後會再與導演德格里文（Doug Liman）合作，拍攝有關間諜的驚慄片《The Initiative》。

相關字詞﹕安祖蓮娜祖莉 丹尼爾路易斯

上 / 下一篇新聞