丹尼爾路易斯息影8年復出 演導演兒子新片 劇照曝光

安祖蓮娜拍間諜新片

現年68歲的丹尼爾路易斯是奧斯卡史上唯一三度稱帝的男演員，先後以《無悔今生》、《黑金風雲》及《林肯》贏得金像獎最佳男主角，加上憑《因父之名》、《紐約風雲》及《霓裳魅影》獲提名，演藝生涯中共六度角逐奧斯卡影帝。丹尼爾與文學界亦有淵源，其父是桂冠詩人塞西爾路易斯（Cecil Day-Lewis），外父則是寫過《推銷員之死》等名作的亞瑟米勒（Arthur Miller）；羅倫路易斯本是畫家，其首個個人國際畫展去年曾來港展出。

另一方面，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）繼《史密夫決戰史密妻》後會再與導演德格里文（Doug Liman）合作，拍攝有關間諜的驚慄片《The Initiative》。