丹尼爾路易斯息影8年復出 演導演兒子新片 劇照曝光

【明報專訊】2017年拍完《霓裳魅影》後宣布退休的3屆奧斯卡影帝丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis），美媒去年報道指他休息多時，終於為了兒子羅倫路易斯（Ronan Day-Lewis）重出江湖，主演後者首次執導的電影《Anemone》，預計下月揭幕的紐約電影節世界首映，估計父子倆屆時會一同亮相，首張劇照前日率先曝光。丹尼爾路易斯除了主演《Anemone》，亦跟兒子羅倫一同撰寫劇本；其餘演出陣容包括《未來報告》女星莎曼菲摩頓（Samantha Morton）及《權力遊戲》辛賓（Sean Bean）等。《Anemone》講述在英格蘭北部，一名中年男子往尋找疏遠已久並隱居森林的兄長，但因過去的創傷，兩人的關係緊張又脆弱。據悉此片在紐約電影節世界首映後，10月3日會在美國限定戲院上映。
安祖蓮娜拍間諜新片
現年68歲的丹尼爾路易斯是奧斯卡史上唯一三度稱帝的男演員，先後以《無悔今生》、《黑金風雲》及《林肯》贏得金像獎最佳男主角，加上憑《因父之名》、《紐約風雲》及《霓裳魅影》獲提名，演藝生涯中共六度角逐奧斯卡影帝。丹尼爾與文學界亦有淵源，其父是桂冠詩人塞西爾路易斯（Cecil Day-Lewis），外父則是寫過《推銷員之死》等名作的亞瑟米勒（Arthur Miller）；羅倫路易斯本是畫家，其首個個人國際畫展去年曾來港展出。
另一方面，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）繼《史密夫決戰史密妻》後會再與導演德格里文（Doug Liman）合作，拍攝有關間諜的驚慄片《The Initiative》。