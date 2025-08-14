【開箱】《星期三2》珍娜奧蒂嘉生死未卜 Lady Gaga下半部登場

劇集尾聲星期三生死未卜

《星期三2》故事延續上季劇情，珍娜奧蒂嘉飾演的星期三揪出奈落學院內鬼，又把《夜魔俠：重生》亨達杜漢（Hunter Doohan）扮演的怪物「海德」制服，解除師生危機，被封救校英雄。事件告一段落，趁着暑假來臨，星期三鑽研黑魔法，獲得通靈能力，為了小試牛刀，利用異能把連環殺人犯「剝皮魔」（希利祖奧士文飾）緝捕歸案，同一時間身上出現不尋常徵兆，每次施法都會流下黑色眼淚，情况相當詭異。

暑假結束後，星期三偕胞弟帕斯利重返校園，大受同學歡迎，新任院長巴瑞朵特（史提夫布斯米飾）更打算推薦她做榮譽學生，扮演父母「高魔子」的路易斯古斯曼（Luis Guzman）及「魔帝女」嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）倍感安慰。另一方面，全新危機降臨奈落，私家偵探卡爾和退休警長高平先後在校園附近的森林遇害，到場調查的星期三嘗試透過通靈尋找線索但失敗，並遭趕赴現場的女警遞個正着，今次輪到父親到警局保釋女兒，正好呼應上季高魔子險成階下囚的劇情。

星期三返校遇上室友狼人依妮（愛瑪邁亞斯飾），腦海突然湧現幻覺，有把聲音跟她說：「依妮被你害死了。」此事令她耿耿於懷，加上通靈能力再次失效，更激發她徹查真相的決心。另一方面，原名泰勒的怪物海德被捕後囚禁於精神病院，對於父親高平的死訊，似乎無動於中，內心只有對星期三的無比恨意，拒絕向她透露任何情報，令她無功而還，加上遭懂得隱形術的女同學戲弄，心情更是壞透。

星期三趁學校旅行，離隊找到高平生前提及的森林小屋，發現牆上貼滿失蹤學生的訃聞，死因都與精神病院有直接或間接關係，上季協助星期三破案的「光頭叔叔」費斯特（佛烈亞米遜飾）再度登場，答應為她當卧底，潛入病院調查，結果發現這班「死者」尚在人間，一直被院長囚禁密室內，淪為她研究異變人的實驗品。星期三與叔叔攜手打倒院長，救走學生期間，其他病人趁機逃亡，泰勒在混亂中變身怪物偷襲星期三，把她打到破窗墮地，生死未卜。

加強家庭元素 魔帝女戲分增

《星期三2》依然是添布頓拿手的黑色喜劇，加上推理、親情、友情及超能力等元素，令人目不暇給，預計Netflix公布收視數字後，將可反映實際成績。兼任新劇監製的珍娜奧蒂嘉演技保持一貫水準，惟冷酷表情與毒舌對白已再無驚喜，反而不及她的拍檔「小手」表現搶鏡，開場一幕講到他偷偷帶潤手液過海關被沒收，貪靚性格令人失笑；其後協助星期三打敗剝皮魔更是出盡風頭。

一連兩季扮演反派泰勒的亨達杜漢，為了配合劇情，半裸囚禁精神病院，露出健碩肌肉相當搶鏡，難怪被網民封為新一代性感偶像。他早前接受美媒訪問，承認收到劇本已知要騷肌演出，因此勤加操練，都說機會是留給有準備的人。首季戲分不多的嘉芙蓮薛達鍾絲，隨着今季強化家庭元素，帶挈魔帝女曝光率大增，其中一場重頭戲正是她跟星期三的「母女劍決」，構思相當有趣，可惜作用有限。上季請來電影版《愛登士家庭》女主角姬絲汀娜麗芝（Christina Ricci）客串演奈落學院老師桑溪，今季輪到百變天后Lady Gaga客串演學院另一傳奇教師Rosaline Rotwood，不過在前4集尚未登場，且看她壓軸亮相，將會為劇情帶來什麼衝擊。