娛樂

《Kpop獵魔女團》瞄準Netflix英語電影冠軍寶座 《星期三》兩季收視包辦冠亞

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布8月4至10日的一周收視，動畫《Kpop獵魔女團》第8周上架，觀看次數雖比之前一星期略少，但依然穩守亞軍位置，並在史上最高收視英語電影榜攀升至第2位，只要維持過去8星期的穩定成績，要奪冠指日可待；Netflix史上最高收視英語節目《星期三》第2季上半部4集上周三（6日）首播，累計5日錄得5000萬觀看次數，平了上季同期紀錄外，也是上周Netflix最多人收看的節目，帶挈首季亦重新上榜，一劇兩季包辦冠亞軍。

《朱古力獎門人》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製兼執導的《星期三》，可說是《愛登士家庭》的外傳，故事主線集中在「星期三」的校園生活。首季2022年11月推出，當時Netflix計算收視的方法仍是以時數多寡為基礎。

據美媒Variety報道，《星期三》首季同樣在星期三上架，首5天錄得3.41億觀看小時，若按照目前Netflix計算方法，以總觀看時數除以節目總長度，首季8集共6小時49分鐘，以3.41億小時除開，所得約5010萬觀看次數，跟第2季前半部4集錄得的5000萬觀看次數相若，可說平了上季紀錄。《星期三2》除了是英語節目收視冠軍，亦是上周Netflix最多人收看的節目。首季則以860萬觀看次數，佔亞軍位置；第2季餘下4集9月3日上架，估計收視會進一步攀升。之前在英語節目收視榜三連冠的《荒境狂途》則跌至第3位。

非英語節目方面，墨西哥劇《罪不可言》以620萬觀看次數稱冠，韓劇《夢想成為律師的律師們》錄得460萬觀看次數，緊隨其後；另外兩齣韓劇《槍口彼端》和《魷魚遊戲3》分佔第5及第6位。上周以日本成績最好，合共4節目打入十大，包括動畫《DAN DA DAN》、《桃源暗鬼》及《坂本日常》順次佔第3、第7及第10位；佐藤健主演日劇《玻璃之心》則位列第8。

《Kpop獵魔女團》安排歡唱特別場

德國片《磚牆謎攻》以230萬觀看次數重返非英語電影收視榜冠軍，瑞典《青春愛與誠》與意大利《叫我復仇者》分佔亞季。校園愛情片《愛在牛津的一年》以2720萬觀看次數在英語電影榜收視稱冠；上架8周的《Kpop獵魔女團》少《愛》片130萬觀看次數，屈居亞軍，但播出兩個月以來一直非亞即冠，而且累計1.846億觀看次數，比之前一星期再躍升兩位，超越《隨身危機》和《千萬別抬頭》，佔亞軍位置，比史上最高收英語電影冠軍《紅色通緝令》，僅負4440萬次。按照過去8星期《Kpop獵魔女團》表現，除了上架首周只有920萬觀看次數之外，7周以來每星期均錄得2000萬次以上，若計算總成績死線前4周收視不放緩，要奪得冠軍寶座也非沒可能。

另一方面，為慶祝《Kpop獵魔女團》高收視及電影原聲歌曲在Billboard流行榜取得佳績，Netflix宣布本月23及24日在美國及加拿大特定戲院，《Kpop獵魔女團》會有「歡唱版」特別場上映，讓粉絲可在戲院內邊看戲邊高唱《Golden》、《Your Idol》等大熱歌曲。有分析指該片再次安排在戲院上映，正好為來年角逐奧斯卡最佳動畫及最佳主題曲做好準備。事實上，《Golden》已登上Billboard Hot 100冠軍，電影原聲專輯亦在Billboard 200大佔亞軍，全球串流超過30億次。

