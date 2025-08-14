【娛樂場】《劇本的年代—文字→想像→影像》拆解一個劇本的誕生

《九龍城寨之圍城》監製及資深編劇莊澄一語道破劇本的「生存法則」，「我過往每年最少睇幾十個劇本，每年都有幾次，明白到成語『手不釋卷』，即係食緊飯都唔想放低佢，咁嗰啲劇本喺我嚟講，就覺得係好好」。《臨時劫案》導演兼編劇麥啟光對此感受至深，「我發現其實如果要睇個劇本，要先睇明呢個劇本，再睇裏面我需要做嘅嘢。即係我要了解清楚個劇本講乜嘢，先再了解我工作上要做嘅嘢 」。

劇本是藝術品還是說明書？

劇本的本質又是什麼？《命案》編劇李春暉分享兩恩師的極端看法，「我師父司徒錦源話劇本其實係一個instruction manual（說明書），畀全部人睇，但係游乃海就話畀我聽，劇本係一個作品」。一眾編劇道出編劇時面臨的終極難題，既要具備讓團隊遵循的實用，又要擁有能感動人心的藝術。本屆金像獎最佳編劇得主之一《破．地獄》鄭緯機認為：「如果靈感係嚟自身邊認識嘅人，就算觀眾本人未必有所經歷，未必有呢個intention捉住佢，但係你哋睇完有感覺，係因為你都get到我哋當日get到嘅嘢，所以你哋會有反應，嗰樣嘢係喺你嘅生活裏。」

《毒舌大狀》編劇林均乘博士點出香港電影的獨特，劇本並非完成品，而是持續演化的生命體，「成個劇本係一個藍圖，由開始到最尾，佢嘅生命係一路繼續。我諗香港電影人成日會講一樣嘢，就係嗰條命，即係套電影嗰條命，我覺得由劇本已經開始」。

許冠文憑直覺揀劇本

許冠文認為真正的創作源於千錘百煉後的人生直覺，「所有創作係人生，你準備咗，之後真正創作時，你就係一種直覺。唔知大家有冇聽過，直覺其實唔係直覺，直覺其實係你人生所有經驗，知識嘅累積，喺嗰一秒嘅反應」。

這種直覺也體現許冠文在挑選劇本的終極標準，他說：「我𠵱家睇劇本係咁樣，望一望先，睇故事in general覺得有冇意思。有意思，OK。好唔好玩？entertaining？即係大部分人都覺得幾好睇喎，跟住我問一個最緊要嘅題目就係：『睇完呢套戲之後，呢個世界會唔會靚咗？』呢句最緊要。」他道出電影命題以外，同時亦要考慮娛樂的功能，「首先你可唔可以娛樂到觀眾？如果娛樂唔到，賣唔到飛，講耶穌都冇用。娛樂到觀眾後，最理想就係睇完覺得呢個世界靚咗，就係咁簡單」。