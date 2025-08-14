明報新聞網
娛樂

兼顧演讀劇台前幕後 梁雍婷「精神分裂」 周漢寧做錯決定

梁雍婷不信命中注定　周漢寧盼遇上童話公主

【明報專訊】金像獎最佳女配角梁雍婷（Rachel）和周漢寧（Henick）首次策劃、製作及主演的演讀劇場《靜止的宇宙在閃爍》於本月中公演。梁雍婷表示與周漢寧性格南轅北轍，若非合作電影《白日之下》一起蒐集資料，過程中加深對彼此認識，絕不能成為朋友，以及今次合作，「我急性子又反叛，Henick溫柔、守規矩，處事井井有條，今次合作，兩人思想上產生很多矛盾，加上大家兼顧多個崗位，每次通電都要表明以什麼身分去傾，有點『精神分裂』，不過正因為大家的想法和角度不同，取長補短產生創意」。梁雍婷自言做事只顧成果，不太理會別人感受，周漢寧剛好相反，他令所有人開心地工作又達到目的，從他身上學識什麼叫做「遊刃有餘」。

身體響警號 梁雍婷一頭白髮

首次任監製的周漢寧表示最難是在感性與理性間角力，「做演員比較感性，但監製有時限，決定要果斷，不然會阻礙之後的工作進度。我要不停切換身分，試過來不及轉換身分思考，做了錯誤決定。雖然辛苦，但比起只做演員，我們有主導權和選擇，過癮得多」。梁雍婷說幕前幕後兩兼顧，非想像中那麼簡單，因太投入工作，甚少時間休息，有日發現一頭白髮，身體已負荷不來。

梁雍婷為演宇宙學家，死背很多名詞，要清楚知道狹義相對論、廣義相對論及量子力學是什麼一回事，「劇情將這些相對論融入二人的關係，所以睇了很多相關書本」。周漢寧大讚梁雍婷勤力，一夜之間已經刨完幾本物理學書籍，「大家開會時，她講足一小時科學，我即時感到很大壓力，唯有急起直追，揣摩如何演繹養蜂人角色，仍比不上她，她記性實在太勁」。

單身周漢寧靜待命中注定的公主

《靜止的宇宙在閃爍》劇情講述命中注定與選擇，梁雍婷不相信命中注定這回事，「很多事情可以自己控制，當年父母反對我做演員，但我堅持，所以才有今天的我。另一半都是自己爭取，和男友中學開始拍拖，他去英國讀書時，我提出分手，多年後再遇，發現對他念念不忘，但他已對我死心，於是我主動挽回」。

周漢寧反而相信緣分天注定，但中間也有個人選擇權，「演員不是我當初想做的，大學時媽媽想我當醫生，經常說『西醫周漢寧』幾好聽，我也有盡全力，始終不夠叻，兜兜轉轉入了娛樂圈發展」。單身周漢寧表示腦內有童話，認為命中注定的公主在適當時候便會出現。梁雍婷稱未敢介紹女生給拍檔，笑言太了解周漢寧在擇偶方面要求很高，包括外貌，免得令朋友傷心。

記者：柯美

攝影：劉永銳

