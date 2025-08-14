候選港姐陳詠詩庄靜璟何詠多最有睇頭 莫凡含淚呻被網民笑廣東話差

記者：林蘊兒

14名候選港姐昨日穿上運動型水著登場，擁有35吋上圍的陳詠詩、庄靜璟與34吋上圍何詠多展現玲瓏浮凸身形，表現自信。身高1.6米全場最矮的陳詠詩表示，自幼玩體操又喜歡健身，粗壯大腿經多年磨練出來，對身形感自豪，不介意被批評。她知道已跌出本周網絡最高人氣榜5強，認為因講的笑話不好笑。

庄靜璟身高1.74米，不覺擁有曲線身材是最大優勢，有自信才最重要。她自認屬保守派，要適應穿泳衣，為求效果好有節食，「今（昨）日的泳衣好健康又合身，感覺好自在，平時沒穿比堅尼拍照，去馬來西亞拍攝港姐外景是第一次，比較緊張。知道決賽要穿比堅尼示人，願意不同嘗試，慢慢衝破心理關口」。

何詠多露「士啤胎」 呻混血兒難減磅

何詠多自稱有跑步和健身減肥，前一日更不敢吃東西，腰間「士啤胎」不經意現形，她大呻：「知道自己身形比較豐滿，因為我是混血兒比較難減磅，好努力都可能減不到，只希望能再輕多兩公斤。不過最緊要覺得自己好靚，有自信就會靚，否則便會不開心，第二星期登上網絡人氣榜5強，多謝大家支持。」

梁倩萱和袁文靜同樣偏瘦，不擔心身形輸蝕其他佳麗。梁倩萱自知屬嬌小玲瓏型，擁23吋小蠻腰，最重要身材比例勻稱，「會努力保養身材，塗乳霜按摩胸部幫助血液循環」。袁文靜身高1.74米，練跆拳道6年，自信身形不太輸蝕。不諳廣東話的她最擔心輸在語言表達，「廣東話好難學，不在自己的舒適圈，反而騷身材比較有信心，會苦練廣東話，在才藝表演展現個人天分」。

重登人氣榜5強 李尹嫣稱預料之中

①李尹嫣、莫凡和⑦施宇琪齊打入本周網絡最強人氣榜5強之列，施宇琪對再次上榜感高興，自詡是預料之中，皆因全靠所講的笑話好笑，才獲網民支持，自爆最擔心要表演弱項，「我跳舞好差，是我的弱項，講出來戴定『頭盔』先。如果一定要表演，希望能娛樂大眾，順便傳達要接納自己缺點信息」。她腹部位置塗上遮瑕膏，解釋不是胎記或疤痕，早前在馬來西亞拍外景，被蚊針留下的印，笑稱人甜才特別吸引蚊蟲。

莫凡開心首次打入人氣榜5強，不過忍不住吐苦水，眼濕濕委屈說：「我發覺無論表現有沒有自信，網民都會罵你，例如說我廣東話不好，已努力改進。可能太緊張，自己對表現也不收貨，對網民的留言沒有太在意，也沒有因言論而流淚，訓練自己有更好EQ和心態轉變」。

集訓欠休息 李尹嫣額頭佈滿粒粒

身高1.78米的莫凡是全場最高佳麗，仍不滿意小腿未夠完美，希望可以再收身減磅。肋骨位置突出的她解釋：「是天生，大會工作人員提醒我影相不要收腹，否則肋骨更突出，出來效果不靚。」

李尹嫣額頭佈滿粒粒，表示非壓力瘡，自10多歲開始已有皮膚問題，加上近期密集訓練少休息，又長期化妝引致皮膚敏感，賽前會努力護膚和改進，「我的大腿比較壯實，不是超級滿意，會盡量改善，不過最緊要喜歡自己身形，有自信才最重要」。

