明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

綵排打戲右腳踭骨裂 鄭中基被迫停工心有不甘

阿龍｜鄭中基開拍前排戲受傷 飛躍落地右腳踭骨裂

【明報專訊】鄭中基（Ronald）與周秀娜、姜皓文主演電影《阿龍》9月4日香港上映，鄭中基拍監獄打鬥戲受傷，導致右腳踭骨裂。電影公司發放一段「受傷的阿龍」製作特輯，片中鄭中基在木櫈跳起，右腳先着地，一下子便骨裂，他也感難以置信：「無理由如此簡單的一個動作也會出事？但偏偏就出事。」

鄭中基稱現場的人也不為意，但他感到痛楚，到醫院做磁力共振檢查，證實骨裂，需停工療傷。他承認很不甘心，開拍前花了一段長時間鍛煉體能，連招數也度好，偏偏roll機前，綵排一刻受傷，「受傷原因是我增重而失去平衡，忘記自己體重驟增，還以為仍身輕如燕的年代」。醫生建議鄭中基療傷一個月，但他休息三四天便開工先拍文戲，忍痛上陣或敷冰紓緩痛楚，有時出入現場要用輪椅、拐仗，被抱上落樓梯，他笑說：「曾被抱上二樓拍攝後，工作人員忘記把我抱落樓梯，剩我孤獨一人。」

鄭中基跟姜皓文戲中一場情感戲非常動容，姜皓文說：「戲中我與他在飯堂的一段對白，他叫我跟沒有往來多年的女兒講聲對不起，鄭中基的情感當場觸動了我的情緒，完全感受到角色領悟到與家人關係的修補。戲如人生，當刻兩人的互動很有感覺，雖然我沒有兒女，但也被這段對白感動得雙眼通紅。」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞