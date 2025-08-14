綵排打戲右腳踭骨裂 鄭中基被迫停工心有不甘

鄭中基稱現場的人也不為意，但他感到痛楚，到醫院做磁力共振檢查，證實骨裂，需停工療傷。他承認很不甘心，開拍前花了一段長時間鍛煉體能，連招數也度好，偏偏roll機前，綵排一刻受傷，「受傷原因是我增重而失去平衡，忘記自己體重驟增，還以為仍身輕如燕的年代」。醫生建議鄭中基療傷一個月，但他休息三四天便開工先拍文戲，忍痛上陣或敷冰紓緩痛楚，有時出入現場要用輪椅、拐仗，被抱上落樓梯，他笑說：「曾被抱上二樓拍攝後，工作人員忘記把我抱落樓梯，剩我孤獨一人。」

鄭中基跟姜皓文戲中一場情感戲非常動容，姜皓文說：「戲中我與他在飯堂的一段對白，他叫我跟沒有往來多年的女兒講聲對不起，鄭中基的情感當場觸動了我的情緒，完全感受到角色領悟到與家人關係的修補。戲如人生，當刻兩人的互動很有感覺，雖然我沒有兒女，但也被這段對白感動得雙眼通紅。」

