葛綽瑤許寶恆預告性感浸溫泉 黃奕晨爆父親夏雨未見過女友王頌茵

二人花了半個月跑勻九州7縣取景，最深刻凌晨4點出發睇日出，Alice說：「當時天氣很冷，我們買熱朱古力飲，還要緊貼在一起取暖，因為要凌晨兩點起牀化妝換衫，睡覺時間很少。」Yoyo稱等日出時下微雪，跑到街上見到可愛的貓，感到很浪漫，心情興奮。

問到旅程中有沒有艷遇？Yoyo和Alice笑言旅程只顧飲飲食食，在炸雞店遇見靚仔店員，大飽眼福已滿足，二人同感發展異地戀有困難，怕溝通不來，Alice笑說：「要溝通到才可以吵架。」Yoyo稱要先學不同語言，才想去識日韓男生。她們表示今次日本之行加深了解，很享受共處時的寧靜和整潔空間，「『P1X3L 5G』加埋有8個人，大家有太多話題，走在一起比較嘈，Sica（何洛瑤）又經常遺漏銀包、手機，要幫她執漏」。

黃奕晨澄清王頌茵非第三者

任活動司儀的黃奕晨與王頌茵（Kathy仔）4年情浮面，與女友口脗一致的他昨日首認戀情，面帶笑容說：「大家有問題就問我，佢好大壓力，因為未經歷過這些事。我們的確互相了解了一段時間，現在生活美滿，合作愉快。」

王頌茵被指疑是第三者，介入他與前度吳嘉禧（Cheronna）之間惹熱議，黃奕晨趁機澄清：「沒有重疊關係，分手後才開始另一段關係，傳聞令男或女都食了死貓，她（王頌茵）好清楚知道自己冇做錯事，不是她的問題。」

黃奕晨透露王頌茵性格內斂，兩人正值當打年紀，怕私事影響事業，希望將戀情低調，只公開交代一次，以後專注工作。36歲黃奕晨承認曾被爸爸夏雨催婚，目前未有結婚計劃，慶幸家裏還有弟妹分擔責任，看誰比較爭氣，可以盡快成家立室完成父親心願。問到有沒有帶王頌茵見家長？他笑說：「未，爸爸是公眾人物，媽媽口疏，所以只跟他們講有拍拖，沒有說另一半是誰，現在大家可以幫我交這個喜訊給他們。」

記者：鍾一虹