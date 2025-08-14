明報新聞網
娛樂

上村謙信非禮翻譯罪成罰款1.5萬 官斥不尊重女性 予以譴責

【明報專訊】憑BL劇《未成年》人氣急升的日本男星上村謙信，今年3月1日在港舉行粉絲見面會，翌日於旺角餐廳用手掃女翻譯的大腿。經審訊後，上村謙信昨日於西九龍裁判法院裁定非禮罪成，罰款1.5萬元。裁判官表示事主多次縮起大腿，惟上村謙信漠視事主的反應，反而變本加厲。裁判官強調不容忍超越法律底線的行為，斥上村謙信不尊重女性，法庭予以譴責。上村謙信因官司在港滯留近5個月，遭經理人公司解僱，須承擔逾300萬元賠償金。

記者：余卓祈

攝影：賴俊傑

26歲上村謙信（KAMIMURA, KENSHIN）昨午1時許抵西九龍裁判法院，他聞判後神色平靜，與男法庭傳譯主任擁抱。控方案情指，事主X任翻譯員，被告在見面會後的慶功宴摸X左大腿外側，又以翻譯軟件問X「可以陪我到外面的廁所嗎？」裁判官余俊翔裁決指，本案重點為X證供可信性，辯方質疑X具工作經驗，應調位或阻止被告侵犯。

惟余官表示不同人遇到突發事的反應不同，X庭上自言驚慌，解釋合情合理；加上X曾縮起大腿、藉故離開斟茶，行為無不合理之處。余官提及被告是慶功宴主角，地位和影響力舉足輕重，X只是外聘翻譯員，她無將事情鬧大，直至事後才向活動負責人投訴，完全可以理解。

指被告動作與性有關 具猥褻意圖

余官接納X證供為事實，她供述被告用手觸碰大腿，唯一合理推論是被告蓄意觸碰。就被告問X可否一起去外面的廁所，余官指被告必然知道X懂日語，毋須用翻譯軟件，而涉事房間內已有洗手間，被告不必發問。余官認為，被告並非字面表達如廁需要，而是嘗試邀請X離開房間，與她獨處；被告為免別人發現才展示手機字句，明顯對X產生興趣。余官指被告談及去廁所和問X有沒有男友，其間以撫弄的形式觸摸X，動作隱約與性有關（sexual undertone），裁定被告具猥褻意圖。

辯方資深大狀余承章求情指，被告與母親和胞姊相依為命，從小夢想投身演藝圈，近年加入男團ONE N'ONLY，前途無可限量，惟因官司在港滯留近5個月，承受致命打擊。辯方稱本案情節輕微，被告或因慶功宴情緒高漲，出於「文化上的誤會或分歧」而犯案。辯方提及被告原本踏入演藝事業黃金期，計劃在日本武道館出道，犯案後遭經理人公司解僱，被迫退出男團，更須承擔逾300萬元賠償金。

犯案遭解僱 須賠300萬

余官判刑時指，非禮罪是例外罪行，法庭無權判緩刑，而被告僅獲准在港逗留，判處感化令和社會服務令亦不切實際。余官表示可能有人認為被告摸大腿的動作瑣碎，甚至覺得事主X小題大做，惟無論任何性別，都不可以在別人拒絕之下作親近舉動，法庭不會容忍超越法律底線的行為。

對辯方以文化差異求情，余官強調被告選擇來港，就要遵守香港法例；被告因案在港逗留，實屬咎由自取。余官稱辯方冀法庭考慮被告遭受打擊，但X亦承受打擊，若非她挺身而出，只會默默承受不快。余官認為判刑應恰當反映嚴重性，被告舉動比一些猥褻行為輕微，可判處非即時監禁，下令罰款1.5萬元。

開庭至結案 必有粉絲到場

昨日現場有逾百來自香港、內地與日本粉絲等候，自今年4月中上村謙信就案件出庭，每次法庭也聚集不少粉絲到場。上村謙信2018年加入男子組合ONE N'ONLY，憑BL電視劇《未成年》人氣上升。今年3月1日他跟《未成年》拍檔本島純政在香港舉行粉絲見面會，活動後與工作人員前往慶功宴而發生非禮事件，原本《未成年》計劃往曼谷、大阪和東京舉行的粉絲見面會要取消。上村謙信所屬公司因他「重大違規行為」要他即日離團。

【案件編號：WKCC 919/25】

