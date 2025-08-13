明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《長安的荔枝》 諷官權鬥斂財害百姓 小吏難獨善其身

【明報專訊】憑《第八個嫌疑人》獲香港電影金像獎提名最佳男主角的大鵬，自編自導自演《長安的荔枝》，集合劉德華、林雪、劉俊謙等港星演出，截至昨晚截稿，在內地上映26日，收6.6億人民幣，但排片場次降至8114，單日收134萬人民幣，在票房榜跌至第9位。《長》片改編自內地作家馬伯庸2022年出版的同名歷史小說，未知是否同名劇集今年6月底才播畢，影響了觀衆入場意欲，口碑似乎未能反映在票房數字上。

馬伯庸小說改編 劇集6月播

《長安的荔枝》講述唐朝天寶年間，小吏李善德（大鵬飾）多年來忠忠直直，省吃儉用終可在長安買屋，以為可讓妻子玉婷（楊冪飾）和女兒過安樂日子，怎料接到上司命令，要在貴妃六月壽辰之前，從嶺南運送新鮮荔枝到長安；然而荔枝摘下不出三天必壞，如何可完成不可能的任務保住烏紗與頭顱，成為李善德的最大難題；途中他遇上奴隸林邑奴（劉俊謙飾）、富二代商人蘇諒（白客飾）的協助，同時又要面對嶺南地方官何啟光（林雪飾）與手下趙辛民（孫陽飾）的計算，最後能否完成使命？

劇集《長安的荔枝》今年6月在中央電視台及騰訊視頻首播，全劇35集，自然要把馬伯庸的中篇小說加鹽添醋，據聞劇集改動不少，譬如加了李善德小舅子鄭平安一角，把李善德設定為鰥夫，李善德怒斥右相楊國忠由荔枝宴後改為之前等；電影版則忠於原著，如實呈現小吏難當，也預示了不管如何盛世，當在位者耽於逸樂，只為博紅顏一笑（山長水遠把荔枝送給貴妃品嘗），高官擦鞋邀功（右相楊國忠與宦官魚朝恩），敗象終究會現形（片尾口述發生了安史之亂）。

電影透過李善德一心以為盡忠職守（把荔枝運抵長安），還助朝廷減少支出（富二代蘇諒仗義幫忙），而且不屈不朽想盡辦法，知道必須官方出手，透過各驛站換馬換人幫忙，才有機會完成千里送荔枝的使命。李善德畢竟太善良忠直，反不及其好友杜少陵（詩人杜甫）對官場看得通透，一將功成底下的萬骨，全由底層百姓血汗生命交織而成：包括苦於徭役還得負擔荔枝錢不得不逃驛的村民；連夜運送荔枝的騎手卻遭宦官派人伏擊，當中包括為救李善德而犧牲自己的林邑奴；官方說好只要十棵荔枝樹的果實，結果全園幾乎盡毁，心痛心血全失的阿僮（莊達菲飾）。出發時浩浩蕩蕩，結果最後只剩李善德一騎抵達長安，完全是杜牧所寫「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」的畫面。李善德一夜白頭，良心卻替犧牲了的騎手、林邑奴、村民和阿僮的心血感到不值，終於面對楊國忠時忍不住爆發。據說原著中左右相權鬥，不止楊國忠和魚朝恩，還有高力士這重要角色，形成了微妙的三角關係，小說中高力士既是提議貴妃品嘗嶺南荔枝的始作俑者，也是整場運送任務的幕後推手，更在楊李衝突時，奉上御賜水果保了李善德一命，現在無論劇集及電影版都隱去此角，外戚與宦官之爭少了重要細節，愛看權謀佈局的觀衆，自然會覺得略嫌不足。

《年會不能停》主角再合作

片中尾聲有個鏡頭很有意思，慶祝貴妃壽辰的宴會上，桌上擺放琳琅滿目的水果，幾顆「珍貴」的鮮荔枝置放中央，鏡頭只拍到唐玄宗與楊貴妃的背部，後者伸手碰了一下已剝皮的荔枝，卻始終未拿起，一個畫面說明了糟蹋多少血汗人命的荒謬，同時也呼應了電影最後，長安發生安史之亂，此時李善德已流放到嶺南，得悉首都出事，邊吃荔枝邊落淚。電影前後均強調他自小立志當官，在長安買樓落地生根，是荔枝大使一職毁了其夢想，所以忍不住哭？還是流放之前他已看破盛唐不過表象，如今得以印證的哀傷？

認識大鵬始於《第八個嫌疑人》，到《年會不能停》更發現他不管正劇或喜劇皆應付自如，今次身兼編導演更稱職有餘，起用《年》片拍檔白客與莊達菲，更見默契。片中演林雪下屬趙辛民的孫陽，其實是香港人，早期在台灣發展，近年轉攻內地市場，曾在《第》片扮演大鵬堂弟，在《孤注一擲》亦有突出表現。劉德華客串演楊國忠，戲分不多，跟李善德攤牌的一場戲卻十分關鍵，不知道是否普通話始終非母語關係，感覺他念對白時氣勢不足，也拿揑不準外戚當權的角色。《長安的荔枝》以輕喜劇包裝，劇情愈到後來愈悲情，有點前後不搭調；兩小時片長，有些枝節與人物可增刪，變得緊湊也將更可觀。

上映日期：8月7日

相關字詞﹕莊達菲 孫陽 白客 開箱 楊冪 林雪 劉俊謙 大鵬 長安的荔枝

上 / 下一篇新聞