【開箱】《長安的荔枝》 諷官權鬥斂財害百姓 小吏難獨善其身

馬伯庸小說改編 劇集6月播

《長安的荔枝》講述唐朝天寶年間，小吏李善德（大鵬飾）多年來忠忠直直，省吃儉用終可在長安買屋，以為可讓妻子玉婷（楊冪飾）和女兒過安樂日子，怎料接到上司命令，要在貴妃六月壽辰之前，從嶺南運送新鮮荔枝到長安；然而荔枝摘下不出三天必壞，如何可完成不可能的任務保住烏紗與頭顱，成為李善德的最大難題；途中他遇上奴隸林邑奴（劉俊謙飾）、富二代商人蘇諒（白客飾）的協助，同時又要面對嶺南地方官何啟光（林雪飾）與手下趙辛民（孫陽飾）的計算，最後能否完成使命？

劇集《長安的荔枝》今年6月在中央電視台及騰訊視頻首播，全劇35集，自然要把馬伯庸的中篇小說加鹽添醋，據聞劇集改動不少，譬如加了李善德小舅子鄭平安一角，把李善德設定為鰥夫，李善德怒斥右相楊國忠由荔枝宴後改為之前等；電影版則忠於原著，如實呈現小吏難當，也預示了不管如何盛世，當在位者耽於逸樂，只為博紅顏一笑（山長水遠把荔枝送給貴妃品嘗），高官擦鞋邀功（右相楊國忠與宦官魚朝恩），敗象終究會現形（片尾口述發生了安史之亂）。

電影透過李善德一心以為盡忠職守（把荔枝運抵長安），還助朝廷減少支出（富二代蘇諒仗義幫忙），而且不屈不朽想盡辦法，知道必須官方出手，透過各驛站換馬換人幫忙，才有機會完成千里送荔枝的使命。李善德畢竟太善良忠直，反不及其好友杜少陵（詩人杜甫）對官場看得通透，一將功成底下的萬骨，全由底層百姓血汗生命交織而成：包括苦於徭役還得負擔荔枝錢不得不逃驛的村民；連夜運送荔枝的騎手卻遭宦官派人伏擊，當中包括為救李善德而犧牲自己的林邑奴；官方說好只要十棵荔枝樹的果實，結果全園幾乎盡毁，心痛心血全失的阿僮（莊達菲飾）。出發時浩浩蕩蕩，結果最後只剩李善德一騎抵達長安，完全是杜牧所寫「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」的畫面。李善德一夜白頭，良心卻替犧牲了的騎手、林邑奴、村民和阿僮的心血感到不值，終於面對楊國忠時忍不住爆發。據說原著中左右相權鬥，不止楊國忠和魚朝恩，還有高力士這重要角色，形成了微妙的三角關係，小說中高力士既是提議貴妃品嘗嶺南荔枝的始作俑者，也是整場運送任務的幕後推手，更在楊李衝突時，奉上御賜水果保了李善德一命，現在無論劇集及電影版都隱去此角，外戚與宦官之爭少了重要細節，愛看權謀佈局的觀衆，自然會覺得略嫌不足。

《年會不能停》主角再合作

片中尾聲有個鏡頭很有意思，慶祝貴妃壽辰的宴會上，桌上擺放琳琅滿目的水果，幾顆「珍貴」的鮮荔枝置放中央，鏡頭只拍到唐玄宗與楊貴妃的背部，後者伸手碰了一下已剝皮的荔枝，卻始終未拿起，一個畫面說明了糟蹋多少血汗人命的荒謬，同時也呼應了電影最後，長安發生安史之亂，此時李善德已流放到嶺南，得悉首都出事，邊吃荔枝邊落淚。電影前後均強調他自小立志當官，在長安買樓落地生根，是荔枝大使一職毁了其夢想，所以忍不住哭？還是流放之前他已看破盛唐不過表象，如今得以印證的哀傷？

認識大鵬始於《第八個嫌疑人》，到《年會不能停》更發現他不管正劇或喜劇皆應付自如，今次身兼編導演更稱職有餘，起用《年》片拍檔白客與莊達菲，更見默契。片中演林雪下屬趙辛民的孫陽，其實是香港人，早期在台灣發展，近年轉攻內地市場，曾在《第》片扮演大鵬堂弟，在《孤注一擲》亦有突出表現。劉德華客串演楊國忠，戲分不多，跟李善德攤牌的一場戲卻十分關鍵，不知道是否普通話始終非母語關係，感覺他念對白時氣勢不足，也拿揑不準外戚當權的角色。《長安的荔枝》以輕喜劇包裝，劇情愈到後來愈悲情，有點前後不搭調；兩小時片長，有些枝節與人物可增刪，變得緊湊也將更可觀。

上映日期：8月7日