娛樂

《Kpop獵魔女團》破紀錄登Billboard冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創動畫《Kpop獵魔女團》熱爆全球，不單成為該台歷來最多人收看的動畫電影，更登上最高收視英語電影榜殿軍位置，由韓國唱作人Ejae、美籍韓裔歌手Audrey Nuna及Rei Ami為戲中女團HUNTR/X幕後代唱主題曲《Golden》，成績不遑多讓，上月打入美國Billboard Hot 100單曲榜第81位，然後不斷攀升至第23、6、4及第2位，直至上榜第7周終於登上頂峰，取代美國男歌手Alex Warren的《Ordinary》，榮登榜首。

HUNTR/X不單是首支韓國女團奪得Billboard Hot 100冠軍，亦是繼美國女團Destiny's Child《Bootylicious》後，相隔24年再有女子組合登頂。另一方面，《Golden》是史上第9首K-Pop歌曲在此單曲榜稱冠，韓國男團防彈少年團（BTS）獨佔6首，成員Jimin《Like Crazy》及柾國《Seven》亦各自上榜，如今HUNTR/X以虛擬女團身分獲此佳績，更是難能可貴。

另一方面，Billboard Hot 100歌曲排名綜合美國音樂串流平台點擊數據、電台播放率、單曲銷量等成績而定，這個組成部分對美國以外歌手而言，上榜難度大為增加，《Golden》的成功可謂得來不易。

相關字詞﹕Billboard Hot 100 HUNTR/X Kpop獵魔女團

