《Kpop獵魔女團》破紀錄登Billboard冠軍

HUNTR/X不單是首支韓國女團奪得Billboard Hot 100冠軍，亦是繼美國女團Destiny's Child《Bootylicious》後，相隔24年再有女子組合登頂。另一方面，《Golden》是史上第9首K-Pop歌曲在此單曲榜稱冠，韓國男團防彈少年團（BTS）獨佔6首，成員Jimin《Like Crazy》及柾國《Seven》亦各自上榜，如今HUNTR/X以虛擬女團身分獲此佳績，更是難能可貴。

另一方面，Billboard Hot 100歌曲排名綜合美國音樂串流平台點擊數據、電台播放率、單曲銷量等成績而定，這個組成部分對美國以外歌手而言，上榜難度大為增加，《Golden》的成功可謂得來不易。