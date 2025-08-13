明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

由外父主婚 二人看新聞才得悉 大仔再辦婚禮 碧咸夫婦無份

【明報專訊】英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）與辣妹（Spice Girls）前成員維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）3年前跟《變形金剛：殲滅世紀》女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）結婚，近大半年兩人卻絕迹碧咸家大小活動；布魯克林夫婦本月初再次在女方父母見證下舉行婚禮，碧咸夫婦被指蒙在鼓裏，而且透過網上新聞才得悉事件，感到難過，很害怕兒子真的與家人割席。

據英國傳媒報道，2022年布魯克林和妮歌拉佩斯結婚時，後者跟夫家已有嫌隙，包括拒絕穿著時裝設計師奶奶維多利亞所設計的禮服，反而選了意大利品牌Valentino。兩人婚後較少亮相碧咸一家的活動，尤其今年情况更嚴重，布魯克林缺席維多利亞的巴黎時裝騷外，連碧咸入「五」的多場生日派對，他倆亦不見蹤影。有傳媒發現布魯克林跟兩名弟弟：羅密歐（Romeo Beckham）及告魯斯（Cruz Beckham）互相取消關注彼此的社交媒體，被視為家庭決裂的重要警號。當時有傳時任羅密歐女友的Kim Turnbull，曾與布魯克林拍拖，是造成兄弟不和的主因；不過今年6月Kim與羅密歐分手後，已向外澄清，稱從未跟布魯克林發展浪漫關係，兩人只限於16歲時同學的友情。

今個夏天碧咸一家到法國南部度暑假，布魯克林夫婦未有隨行，反而本月2日在美國紐約州威徹斯特郡再次舉行婚禮儀式；布魯克林夫婦前日在社交平台公開大批婚禮上的照片，妮歌拉佩斯穿著母親歌迪亞1985年的舊婚紗，婚禮由妮歌拉的財閥爸爸、對冲基金特里安創辦人佩爾茨（Nelson Peltz）擔任主婚人。婚後派對以蝴蝶為主題，邀請不少荷李活及時尚界名人參與，包括《粗獷派建築師》兩屆奧斯卡影帝艾恩布迪（Adrien Brody）與女友兼電影監製韋斯汀（Harvey Weinstein）的前妻佐珍娜卓曼（Georgina Chapman）、時裝設計師王大仁（Alexander Wang）、《斷崖谷》男星奧利華特維納（Oliver Trevena）等，相當熱鬧。

碧咸連維多利亞兩家上下近30親友全部未被邀請出席婚禮或派對，他們透過美國媒體報道才獲悉「喜訊」，感覺很殘酷。英媒引述消息人士指這是對碧咸與維多利亞的最後一擊，「看到佩爾茨在婚禮上扮演如此重要角色，對碧咸來說尤其心碎」；據悉甚至有家人質疑布魯克林是否還想保留父親的姓氏。消息指今次布魯克林再行禮而沒有通知家人，已超越了所有底線，「他們覺得自己失去了心愛的孩子，而且看不到任何回頭的可能」。

相關字詞﹕妮歌拉佩斯 維多利亞 碧咸 布魯克林

上 / 下一篇新聞