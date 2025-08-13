由外父主婚 二人看新聞才得悉 大仔再辦婚禮 碧咸夫婦無份

據英國傳媒報道，2022年布魯克林和妮歌拉佩斯結婚時，後者跟夫家已有嫌隙，包括拒絕穿著時裝設計師奶奶維多利亞所設計的禮服，反而選了意大利品牌Valentino。兩人婚後較少亮相碧咸一家的活動，尤其今年情况更嚴重，布魯克林缺席維多利亞的巴黎時裝騷外，連碧咸入「五」的多場生日派對，他倆亦不見蹤影。有傳媒發現布魯克林跟兩名弟弟：羅密歐（Romeo Beckham）及告魯斯（Cruz Beckham）互相取消關注彼此的社交媒體，被視為家庭決裂的重要警號。當時有傳時任羅密歐女友的Kim Turnbull，曾與布魯克林拍拖，是造成兄弟不和的主因；不過今年6月Kim與羅密歐分手後，已向外澄清，稱從未跟布魯克林發展浪漫關係，兩人只限於16歲時同學的友情。

今個夏天碧咸一家到法國南部度暑假，布魯克林夫婦未有隨行，反而本月2日在美國紐約州威徹斯特郡再次舉行婚禮儀式；布魯克林夫婦前日在社交平台公開大批婚禮上的照片，妮歌拉佩斯穿著母親歌迪亞1985年的舊婚紗，婚禮由妮歌拉的財閥爸爸、對冲基金特里安創辦人佩爾茨（Nelson Peltz）擔任主婚人。婚後派對以蝴蝶為主題，邀請不少荷李活及時尚界名人參與，包括《粗獷派建築師》兩屆奧斯卡影帝艾恩布迪（Adrien Brody）與女友兼電影監製韋斯汀（Harvey Weinstein）的前妻佐珍娜卓曼（Georgina Chapman）、時裝設計師王大仁（Alexander Wang）、《斷崖谷》男星奧利華特維納（Oliver Trevena）等，相當熱鬧。

碧咸連維多利亞兩家上下近30親友全部未被邀請出席婚禮或派對，他們透過美國媒體報道才獲悉「喜訊」，感覺很殘酷。英媒引述消息人士指這是對碧咸與維多利亞的最後一擊，「看到佩爾茨在婚禮上扮演如此重要角色，對碧咸來說尤其心碎」；據悉甚至有家人質疑布魯克林是否還想保留父親的姓氏。消息指今次布魯克林再行禮而沒有通知家人，已超越了所有底線，「他們覺得自己失去了心愛的孩子，而且看不到任何回頭的可能」。