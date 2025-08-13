【娛樂場】亞洲電影巡迴放映 8片「致我們曾經的青春」

首部登場的韓片《不能說的秘密》，翻拍周杰倫自編自導自演同名電影，由韓團EXO成員D.O.（都敬秀）主演，注入韓式細膩，糅入時空謎局，譜出全新悸動。導演徐宥敏期待與影迷會面，「對我而言，香港是一座透過電影認識的城市，自學生時代起，我便熱愛香港電影，欣賞過無數作品，期待在此結識更多電影人和觀眾，盡情體驗香港的美麗與朝氣」。

兩日導期待感受香港氣息

廣告界人氣攝影師奧山由之攜首部劇情長片《長椅小情歌》亮相，由廣瀨鈴、仲野太賀、吉岡里帆和草彅剛等主演，講述一張公園長椅成為城市的聆聽者，人們在此停留、擦肩，幾段短篇故事拼貼成一幅都會眾生相。奧山由之笑言：「我曾多次到訪香港，這裏新舊交融的城市脈搏讓我聯想到東京，同時又有一種熱情而親切的氣息，令人倍感舒適。能夠在香港放映《長椅小情歌》，感到非常高興。」

來港的還有導演橫濱聰子，其作品《海岸村咚咚咚》於今年柏林影展新世代Kplus單元獲獎，講述一班海岸村孩童透過藝術，劃破成人謊言與幻象，橫濱聰子說：「我人生第一次出國旅行，就是到香港，當時的香港比東京更具都會氣息，令我大為驚訝。相隔25年再訪，不知這座城市如何進化，由衷期待能透過電影與香港的觀眾交流。」

道盡酸甜苦辣愛情滋味

泰國喜劇《放開那個和尚》男主角Pae將親自抵港見影迷，他打趣道：「很高興能再次來香港宣傳泰國電影，這次有重訪我最喜愛城市的好理由，期待與大家見面。」電影還有泰國人氣女神Orm助陣，透過日本和尚與泰國家族的婚事，將兩地文化碰撞化為連場笑彈。柏林影展水晶熊得主《Sunshine》把鏡頭對準一名菲律賓體操少女，意外懷孕打斷她的奧運夢想，無奈踏上一段尋藥之旅；電影映照青春疼痛與信仰的拉扯，譜出女性自決之歌。打破越南影史票房紀錄的《越南越愛Mai》，將「灰姑娘戀上富少」的韓式劇情，移師湄公河畔上演，拍成一齣反轉階級邊界的浪漫衝擊，刷新觀眾對越南電影的想像。

另外兩部電影是桂綸鎂、陳柏霖出道作《藍色大門》，被不少影迷奉為經典，23年後重映，再一次見證兩人片中的校園青澀情感；泰國導演Nawapol的代表作《戀愛病發》（Heart Attack），8年前在港上映獲口碑，今次再度歸來，幽默情節提醒觀眾，work life balance的重要，引起打工仔共鳴。