明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】亞洲電影巡迴放映 8片「致我們曾經的青春」

【明報專訊】亞洲電影大獎學院主辦「亞洲電影巡迴放映」，以「看見成長Growing Light」為題，8月30日至9月7日假K11 Art House放映8部來自日本、台灣、韓國、越南、泰國的長片。從兒時的好奇、青春的悸動，到成年人的抉擇與和解，於銀幕閃現喜與愁，映射觀眾各自成長記憶。4影人包括韓國導演徐宥敏、日本導演奧山由之、橫濱聰子與泰國演員亞瑞克阿莫蘇帕西瑞 （Pae Arak Amornsupasiri），將出席各自作品的映後談，與香港觀眾交流。

首部登場的韓片《不能說的秘密》，翻拍周杰倫自編自導自演同名電影，由韓團EXO成員D.O.（都敬秀）主演，注入韓式細膩，糅入時空謎局，譜出全新悸動。導演徐宥敏期待與影迷會面，「對我而言，香港是一座透過電影認識的城市，自學生時代起，我便熱愛香港電影，欣賞過無數作品，期待在此結識更多電影人和觀眾，盡情體驗香港的美麗與朝氣」。

兩日導期待感受香港氣息

廣告界人氣攝影師奧山由之攜首部劇情長片《長椅小情歌》亮相，由廣瀨鈴、仲野太賀、吉岡里帆和草彅剛等主演，講述一張公園長椅成為城市的聆聽者，人們在此停留、擦肩，幾段短篇故事拼貼成一幅都會眾生相。奧山由之笑言：「我曾多次到訪香港，這裏新舊交融的城市脈搏讓我聯想到東京，同時又有一種熱情而親切的氣息，令人倍感舒適。能夠在香港放映《長椅小情歌》，感到非常高興。」

來港的還有導演橫濱聰子，其作品《海岸村咚咚咚》於今年柏林影展新世代Kplus單元獲獎，講述一班海岸村孩童透過藝術，劃破成人謊言與幻象，橫濱聰子說：「我人生第一次出國旅行，就是到香港，當時的香港比東京更具都會氣息，令我大為驚訝。相隔25年再訪，不知這座城市如何進化，由衷期待能透過電影與香港的觀眾交流。」

道盡酸甜苦辣愛情滋味

泰國喜劇《放開那個和尚》男主角Pae將親自抵港見影迷，他打趣道：「很高興能再次來香港宣傳泰國電影，這次有重訪我最喜愛城市的好理由，期待與大家見面。」電影還有泰國人氣女神Orm助陣，透過日本和尚與泰國家族的婚事，將兩地文化碰撞化為連場笑彈。柏林影展水晶熊得主《Sunshine》把鏡頭對準一名菲律賓體操少女，意外懷孕打斷她的奧運夢想，無奈踏上一段尋藥之旅；電影映照青春疼痛與信仰的拉扯，譜出女性自決之歌。打破越南影史票房紀錄的《越南越愛Mai》，將「灰姑娘戀上富少」的韓式劇情，移師湄公河畔上演，拍成一齣反轉階級邊界的浪漫衝擊，刷新觀眾對越南電影的想像。

另外兩部電影是桂綸鎂、陳柏霖出道作《藍色大門》，被不少影迷奉為經典，23年後重映，再一次見證兩人片中的校園青澀情感；泰國導演Nawapol的代表作《戀愛病發》（Heart Attack），8年前在港上映獲口碑，今次再度歸來，幽默情節提醒觀眾，work life balance的重要，引起打工仔共鳴。

上 / 下一篇新聞