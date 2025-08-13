明報新聞網
報料
娛樂

廿四味李凱賢稱陳子聰手術順利 連詩雅爆老公陳家樂恨追仔

【明報專訊】廿四味成員李凱賢、連詩雅（Shiga）和梁靖琪（Toby）昨日到銅鑼灣出席活動，李凱賢表示廿四味剛推出新歌，隊友陳子聰也有參與，之後廿四味會再出兩首歌。問到赴美國做手術的陳子聰目前狀况？李凱賢表示陳子聰手術順利，正在休養，至於什麼病和何時回港一概不知，「我不清楚他的病况細節，最重要是現在已搞掂。（何超儀陪伴在側？）不清楚，應該會陪，佢好睇住Conroy（陳子聰）」。他透露廿四味計劃年底開騷，到時陳子聰應該OK，又稱廿四味工作沒受對方做手術影響，因他們工作很隨意，陳子聰想參與歌曲創作就等埋他。

梁靖琪恨生女 怕再生仔不敢追

連詩雅和梁靖琪原來是同校的師姐妹，不過讀書時不認識，梁靖琪說：「直至有日，Shiga話是我師姐才知道。」育有兩子Roman和Rian的梁靖琪向新手媽媽連詩雅分享湊仔經，羨慕對方育有女兒「小星星」，「我恨有個女，但不會再生，因家姐有3個仔，我有兩個仔，覺得條數計落再生都會是仔」。

連詩雅爆老公陳家樂恨有兒子，因小星星已令爸爸溶化，擔心兩個女會應付不來。梁靖琪稱未敢帶兩子和小星星玩，因他們太粗魯，怕弄傷剛滿一歲的小星星，待小星星長大一點才相約一起去玩。會否對襯家？梁靖琪笑言細仔可以追小星星，連詩雅覺得小朋友還細，待他們一起玩，了解一下，又透露未開始為女兒尋學校，但被很多朋友追問，連老公日前也提醒說：「你個女一歲啦，點呀？」她頓時很大壓力。

記者：柯美

