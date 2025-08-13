姜大衛認與狄龍無乜往來 譚俊彥待緣分到約兩老敘舊

記者：林祖傑

姜大衛與狄龍被封「邵氏雙俠」，不過有傳因當年恩師張徹去世，狄龍因工作缺席喪禮而傳不和，姜大衛曾說跟狄龍「道不同」。狄龍早前受訪表示與姜大衛是「永恆的朋友」，姜大衛昨日出席《麻雀樂團》宣傳活動，表示大家對「朋友」的想法會有不同，強調朋友還朋友，想法也不一定一樣。

狄龍兒子譚俊彥稱看過專家說，如果做了4年的朋友，就是一世的朋友，可能過了一段很長時間，其實心裏面都是朋友，姜大衛說：「不止4年了，50年都有。」問到現階段與狄龍關係？他說：「我都講過係大家諗法唔一樣，做法唔一樣，大家咁大年紀，都是成年人，做法唔一樣唔出奇，冇乜來往都唔出奇，都幾十年啦，其實冇乜嘢，多謝關心。」

譚俊彥稱跟姜大衛更有緣

譚俊彥認為外界不用過分解讀，以一個鍾意吃即食麵，另一個鍾意食炒飯比喻。問到可會嘗試相約兩老人家食飯飲茶敘舊？他說：「有緣分便約出來，我都好難約到阿爸，他現在最緊要湊孫，我之後又再與John哥合作，我同John哥這幾年的緣分，好似一路咁行落去，可能之後有更多機會合作，我和細John都可能有機會合作，我覺得大家都是這行的人，一代二代都會咁樣落去，這就是我們的緣分。」父親狄龍和姜大衛不和傳聞再被翻炒，身為兒子的他可會感尷尬？譚俊彥謂：「梗係冇啦！」

姜大衛信兒子無跟網紅拍拖

姜大衛兒子姜卓文被指隱瞞有女友網紅Coco參加戀愛真人騷《女神配對計劃》追求關嘉敏，姜大衛表示不需關心兒子的感情狀况，對方大個仔自己去揀，不過承認有問過關於CoCo的事，「他表示網上認識，只是對方來香港，陪人玩了幾日，我問佢有冇先？佢話冇，只係朋友，我話冇咪得囉，唔需要解釋，免愈描愈黑，但因為參加了節目，佢都擔心，所以出了聲明。佢話冇，我就信佢，有就有、冇就冇，有咩所謂！」

問到知不知姜卓文與關嘉敏現階段關係？姜大衛笑道：「我唔知喎，冇問佢，劇透就唔好睇。」他大讚關嘉敏很勤力，「有乜講乜，好爽！但未合作過」。網民說關嘉敏似家嫂型，姜大衛說：「係咩？家嫂型都有好多種。（做新抱啱唔啱？）唔知，睇佢對我點先啦！對個老爺點，唔好問呢啲，關我咩事！」

姜大衛表示在《麻雀樂團》演得過癮，因為可以打麻將，「我不是爛賭，以前沒太多娛樂，收工就打麻將，和肥姐（沈殿霞）打，曾經打得好大，當時1970年代，一場幾萬蚊，之後唔敢打，覺得大家輸贏都唔係幾好」。譚俊彥表示喜獲姜大衛教打牌手法。