娛樂

楊尚斌離世 終年43歲 模仿黎明奪冠 曾演《29+1》

【明報專訊】曾演出電影《29+1》的藝人楊尚斌（Ben）前日（11日）凌晨離世，終年43歲。楊尚斌弟弟在社交平台公布兄長死訊：「我的哥哥楊尚斌，於今天8月11號04:20am安詳離世。在最後的時刻，媽媽、我，以及他的生前好友都陪伴在側，他走得平靜，沒有痛苦。 」

弟公布死訊：走得平靜沒痛苦

Ben弟弟說：「首先，我們想向所有曾經關心、支持過尚斌的朋友致以最深切的感謝，在他的生命裏，有幸得到大家的愛與陪伴，這是他一生中最珍貴的禮物。如今，他終於可以放下一切痛苦與困擾，回到父親和天父的懷抱，得到永恆的平安。」有關喪禮安排會再通告，最後他寫道：「願哥哥安息，也願所有愛他的人，心中留着他溫暖的笑容。」文中未提及楊尚斌的死因。

Ben 1997年參加電台舉辦的「黎明模仿大賽」奪冠，當年黎明擔任評判之一。他翌年在加拿大新秀比賽膺冠軍，後來正式加入娛樂圈簽約英皇娛樂，獲機會跟容祖兒拍攝婚紗廣告。不過他的星運平平，曾另謀發展，跟何浩文等組男團Bro5，但解散收場。Ben讓觀眾留印象的演出是參與彭秀慧導演的《29+1》，飾演周秀娜男友。彭秀慧昨日在社交平台上載昔日跟Ben的照片悼念。Ben近年有拍電影，包括《梅艷芳》與《神探大戰》等。

娛樂組

相關字詞﹕黎明模仿大賽 男團Bro5 29+1 楊尚斌（Ben）

