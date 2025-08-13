許志安鄭秀文齊切生日蛋糕甜到漏 BIG FOUR紅館騷尾場 張衛健唱《身體健康》陳奕迅畀like

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

前晚鄭秀文（Sammi）出席BIG FOUR慶功宴，眾人安排多個不同款式蛋糕為安仔慶生，他開心說好難忘。同是8月壽星的Sammi與安仔一起切生日蛋糕，又齊齊吹蠟燭，夫妻甜到漏。Sammi連日低調在後台為老公打氣，昨日她在社交平台分享安仔的表演視頻，寫道：「這次沒有聽到這首，有點可惜，因為Mi特別偏好這首《半天假》。」

前晚BIG FOUR尾場演唱會台下星光熠熠，除Eason外，還有黃子華、張繼聰和太太謝安琪、呂良偉夫婦、張玉珊和男友、周麗淇、車婉婉、狄波拉、吳文忻、張玉珊與男友等捧場。四子各自分享感受，蘇永康透露促成今次BIGFOUR演唱會，緣於去年3月，他們飯敘時聊了很多東西，至於是什麼原因令他們開騷，就只有他們才知道。安仔感謝導演晚晚跟他傾電話，說BIGFOUR不是柴娃娃上紅館笑笑就算，要攞出百分百誠意，向大家講他們仍值得站在台上。梁漢文稱對上一次做個人演唱會已是10年前，今次再踏舞台要帶給觀眾新鮮感。

難忘Eason說「可否唱好啲」

張衛健說今次刻意不安排talk show環節，嘗試挑戰自己，看能否用表演征服觀眾，他說：「阿臣（陳奕迅）今晚係咪嚟咗？我記得BIG FOUR第一次開演唱會，佢喺後台跟我講，話我講嘢好好笑，但《身體健康》可否唱好啲。我當時聽到其實唔太順氣，但我都係接受意見嘅人，我今晚再唱呢首歌，全程閉上雙眼，並唔係為了投入，而係唔想自己掛住Chok。我想跟阿臣講，我專心唱歌係可以唱到咁。」台下的陳奕迅立刻拍手，並高舉雙手豎起大拇指畀like讚好。張衛健又稱下次BIG FOUR再開騷，未知是否再等12年，到時不知會否再唱歌，所以可能是最後一次唱《身體健康》，但相信3個兄弟蘇永康、梁漢文同安仔好快會回歸紅館。台下觀眾報以熱烈歡呼聲。

全場大合唱為安仔慶生

前晚（11日）是安仔58歲生日前夕，3名兄弟送驚喜，與全場觀眾一齊大合唱生日歌。安仔笑說：「整啲咁嘅嘢呀！多謝大家，人生第一次有咁多人陪我過生日。」

BIG FOUR四子騷後受訪，談到只開3場會否不夠喉，可會開Part 2？張衛健表示知道很多歌迷和朋友買不到飛，若紅館有檔期都希望開Part 2。問到安仔、蘇永康和梁漢文是否準備舉行紅館個唱？他們稱沒講過，可能張衛健幫他們入紙申請。張衛健搞笑說：「幫你哋入兩格廁紙，佢哋係歌手，做BIG FOUR唱得四分一，有好多歌都未唱，我啲歌就唱晒，所以個人願望佢哋開個唱。」

安仔證加盟黃劍濤「神燈娛樂」

提到安仔兩度感觸落淚。他解釋因投入歌曲中，最開心是今次四人再開騷，觀眾給他的感覺像從前一樣，依舊不變。有傳他加盟黃劍濤（Duncan）新成立的「神燈娛樂」？安仔承認，「我與Duncan合作無間，適逢他開了新公司，我與環球唱片的合約又剛巧屆滿，希望未來可以做更多好的音樂作品。（生日如何慶祝？）第一次有那麼多人為我唱生日歌，既驚喜又難忘，但如果畀我揀，好似這兩三年靜靜地同老婆過就最正」。他透露跳3分鐘的勁舞，苦練了兩個多月，希望令觀眾眼前一亮，排舞整傷手、扭親也值得。

梁漢文為了今次演唱會努力操肌，成為騷肌擔當。安仔和蘇永康也刻意減肥，安仔稱花了一個月時間減了10幾磅，蘇永康笑說：「10幾磅很多嗎？我去年11月開始減肥，瘦了46磅，我這年紀有此成績不容易。」他難忘與8歲兒子蘇展弘（Jazz）同台演出，笑言兒子綵排問他為何跟這麼多女舞蹈員跳舞，怕媽咪不開心，叫他不要跳得太開心。

梁漢文笑張衛健記仇

談到張衛健表演凌空彈跳寶刀未老？他稱擔心失手，「今（前）日綵排時，第一次已失手，只彈上3吋，孫悟空只離地3吋幾核突，如未能成功表演會感遺憾，所以很大壓力，幸順利完成」。在後台見到陳奕迅，對今次他唱《身體健康》有何評價？他說：「佢話忘記咗曾講過，但唔緊要，我一直記住就可以，千祈唔好誤會我小器。」梁漢文笑說：「係記仇啫。」張衛健稱是記恩，因只有陳奕迅鞭策他。他對今次演唱感滿意，給自己90幾分，但仍有進步空間。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com